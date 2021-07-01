Флорида, США, , 17:12 — REGNUM Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден прибыли в штат Флорида, где несколько дней назад обрушилось жилое 12-этажное здание, сообщает 1 июля Fox News.

Президент с женой отправятся на место трагедии, чтобы встретиться со спасателями и родными погибших. Супруги выразят соболезнование тем, чьи родственники и друзья пропали без вести или погибли.

Напомним, не менее 18 человек погибли при обрушении многоэтажного жилого дома в городе в Серфсайд (американский штат Флорида) 24 июня.

Как передавало ИА REGNUM, 29 июня Даниэлла-Ливайн Кава заявила, что прокуратура округа Майами-Дейд проведет проверку по факту обрушения дома в Серфсайде.