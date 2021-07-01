Ярославль, 1 июля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Представители Ярославской области вошли в состав сборной России на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

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На Олимпиаде выступят пловец на открытой воде Кирилл Абросимов и спортсменка по пулевой стрельбе Анастасия Галашина.

Также в предварительный состав сборной по художественной гимнастике включена Карина Метелькова.