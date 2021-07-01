Лондон, 1 июля 2021, 17:04 — REGNUM Стратегический атомный подводный ракетоносец ВМС США Alaska (SSBN-732) с межконтинентальными баллистическими ракетами на борту вышел из Гибралтара в Средиземное море, сообщают 1 июля в соцсетях британские наблюдатели.
Свои сообщения они сопровождают фотографиями выхода ракетоносца в море.
По официальным данным Шестого флота США, атомный ракетоносец Alaska (SSBN-732) зашёл в британскую морскую базу в Гибралтаре 28 июня.
Ранее отмечалось, что корабли такого класса не заходили в этот пункт более 20 лет.
Атомная субмарина Alaska (SSBN-732) несет на борту 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D-5 с разделяющимися ядерными боеголовками индивидуального наведения. Дальность поражения цели этих ракет достигает 12 тыс. км.
Кроме того, в данный момент в Средиземном море находится ударная американская подлодка Montpelier (SSN 765), вооруженная крылатыми ракетами Tomahawk.
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