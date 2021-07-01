Хельсинки, 1 июля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Почти 400 побывавших на играх чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге жителей Финляндии заразились коронавирусной инфекцией, еще несколько десятков финнов подхватили вирус уже от вернувшихся фанатов. Об этом 1 июля сообщили в издании Yle. При этом данные о числе приезжавших в Россию болельщиков у финской и российской сторон не совпадают.

Дарья Драй ИА REGNUM Финские болельщики в Петербурге

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По данным финского Ведомства здравоохранения THL, с 21 по 27 июня в Финляндии случаев коронавируса было выявлено заметно больше, чем неделей ранее. Их количество выросло более чем на 400 и достигло 947 случаев.

«Во многом рост объясняется поездками финнов на матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербург. В России побывало как минимум 4500 человек, и к 30 июня у вернувшихся обнаружили 386 заражений, а еще 50 человек заразились от них. Большая часть случаев приходится на столичный регион (264 случая и 17 заражений от туристов)», — говорится в сообщении.

Доля привезенных из-за границы заражений в общем объёме выявления на прошлой неделе составила около 50%, при этом более 40% случаев связаны с футбольным туризмом в Россию. «На предыдущей неделе зарубежных заражений было около трети», — пояснили в издании динамику роста.

Добавим, что по российским данным, количество финских болельщиков, запрашивавших разрешение на поездку в Россию, было в два с лишним раза больше, чем называется финской стороной.

Как сообщал в конце июня министр спорта РФ Олег Матыцин, было получено более 10 тысяч заявок на получение FAN ID от граждан Финляндии. Его можно было получить только при наличии билета на матч, таким образом, можно предположить, что финский «десант» в Петербурге составлял около 10 тыс. человек.