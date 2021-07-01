Москва, , 16:52 — REGNUM США и Россия обрели шанс на восстановление отношений. Об этом 1 июля заявил руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенниникова на телеканале «Россия 24».

«Мы видели, что президент Байден высказал невиданное за последние пять лет уважение к России. Он назвал Россию великой державой вместе с Соединёнными Штатами — то есть риторика существенно изменилась, почти на противоположную», — заявила Крашенниникова.

«Это очень важно. В России риторика воспринимается с особым вниманием. Но самое важное, что произошло в Женеве — что восстановлен диалог. Диалог не только между президентами — президенты дали своим ведомствам и уполномоченным органам», — указал он.