Тверь, 1 июля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Ход строительства детских садов в Твери проинспектировал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 1 июля. Глава региона посетил строительные площадки на улицах Склизкова и Планерная. Возведение объектов ведётся в рамках национального проекта «Демография». Игорь Руденя сделал особый акцент на благоустройстве территории, обустройстве пандусов для детских колясок.

Пресс-служба правительства Тверской области Ход строительства детских садов в Твери проинспектировал губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Мы видим динамику реализации национальных проектов в нашем регионе. Вышли на достойный уровень по стройкам, по социальным объектам», — сказал Игорь Руденя после посещения объектов.

Новый детсад на улице Склизкова рассчитан на 190 мест, здесь откроют восемь групп, в том числе две ясельные. В настоящее время выполнены работы по бетонированию монолитных колонн, стен и плиты перекрытия три этажа, выполняется устройство крылец и оклеечной гидроизоляции, завершена прокладка наружных тепловых сетей. Выполняется отделка подвала и первого этажа здания, начаты электромонтажные работы. За основу взят типовой проект, разработанный в 2018 году. Здание будет соответствовать всем современным требованиям, отвечать нормам безопасности.

Ещё один детский сад на улице Планерная рассчитан на 150 мест. На объекте завершаются строительно-монтажные работы, ведётся внутренняя отделка, поставка и монтаж оборудования и мебели.

В 2021 году в Тверской области в рамках национального проекта «Демография» строятся шесть детских дошкольных учреждений. В столице Верхневолжья, помимо детсадов на улицах Склизкова и Планерная, строится дошкольное учреждение на улице Левитана на 190 мест, также строятся детсады на 240 мест в Торопце, на 80 мест в селе Бурашево Калининского района, на 160 мест в Вышнем Волочке. В 2020 году было введено пять детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах. Всего за прошедшие пять лет в Тверской области появилось 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест.