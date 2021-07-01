Минск, , 16:51 — REGNUM Задержанный в январе и находящийся под стражей журналист Андрей Александров ознакомлен со вторым обвинением по ч.1 ст. 356 Уголовного кодекса Белоруссии («измена государству»). Об этом сообщил журналистам его адвокат Антон Гашинский.

По новому обвинению журналисту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Первое предъявленное Александрову обвинение было по чч. 1 и 2 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Уголовное дело находится в производстве СК Белоруссии.

Андрей Александров и его подруга Ирина Злобина были задержаны 12 января. Их обвинили в якобы незаконной помощи жертвам политических репрессией, выразившейся в содействии оплаты штрафов из средств зарубежного фонда белорусских политэмигрантов BY_help. Александров получал деньги из-за рубежа и оплачивал штрафы. Он оплатил более 250 штрафов задержанных манифестантов, протестовавших против фальсификации президентских выборов, полицейского террора и требовавших новых выборов, а также освобождения политзаключённых. После ареста Александров также был признан политзаключённым.

Читайте новости сюжета: Протесты в Белоруссии