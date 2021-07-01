Варшава, , 16:49 — REGNUM С началом работы газопровода «Северный поток — 2» Украине придется искать новые источники газа и создавать инфраструктуру для его получения, заявил 1 июля глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Рау снова напомнил, что Варшава является неизменным противником этого проекта.

«За последние 18 лет все правительства в Польше критически относились к этому проекту, который разделяет страны ЕС и НАТО, а сейчас для нас важно то, что завершение этого проекта влечет за собой появление дефицита безопасности в нашей части Европы, а с точки зрения Украины — отсутствие безопасности», — заявил Рау.

«Единственный выход — создание аналогичного решения для Украины, ситуации, когда она изначально получала бы газ из другого источника, чем Россия, и не получала его посредством системы газопроводов, который Россия может так или иначе контролировать», — рассказал глава МИД Польши.

«Нужно искать другие источники газа для Украины и инфраструктурные решения, которые дадут этой стране безопасность. Другие решения не смогут обеспечить Украине безопасность», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предъявила Германии новые требования о выплате репараций за Вторую мировую войну.

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