Минск, , 16:45 — REGNUM У молодёжи Белоруссии есть мощный «бэкграунд современной белорусской нации» —. Об этом 29 июня заявил Александр Лукашенко, выступая перед участниками Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования.

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Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко сообщил, что Великую Победу необходимо беречь и гордиться ей. Он подчеркнул: «Гордиться тем, что это была наша победа — наших дедов, прадедов, наших родителей. И все должны преклоняться перед тем народом, то бишь сегодня перед нами, за ту победу, которую тогда одержали наши старики».

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«Вы новое поколение духовно сильного народа, сохранившего национальную идентичность, не имея собственного государства на протяжении столетий. Просто вдумайтесь в то, что я сказал. Вы наследники героев, которые в страшной войне вместе с братскими советскими народами защитили родную землю и спасли Европу от нацизма», — сказал Лукашенко.

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Он призвал молодёжь отказаться от эмиграции, сообщив: «Не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные, теплые, якобы самые-самые счастливые. Не спешите. Побежать туда проще, чем потом вернуться».

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