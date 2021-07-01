Кострома, 1 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Костромской области принят закон о наставниках для «трудных» детей и подростков. Об этом сообщает Костромская областная дума.

Кадр из мультфильма «Дядя Стёпа — милиционер», 1964

Как ранее писало ИА REGNUM, законопроект на рассмотрение депутатов внесла прокуратура региона. Обеспечить наставниками предлагается несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, вернувшихся из закрытых учебно-воспитательных учреждений, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, употребляющих наркотики и алкоголь.

Наставником может стать любой дееспособный гражданин России, положительно зарекомендовавший себя в общества и не имеющий судимостей. Присматривать за подростками таким людям предлагается бесплатно, на общественных началах. В обязанности наставника входит оказание помощи в воспитании, организация досуга и наблюдение за учёбой ребёнка.

Назначение наставника происходит с согласия родителей несовершеннолетнего и самого ребёнка, если ему исполнилось 10 лет. Ожидается, что первые примеры такого сотрудничества появятся уже в 2021 году. Закон вступит в силу в середине июля. Комиссии по делам несовершеннолетних в муниципальных образованиях региона ждут заявлений от граждан, желающих взять на себя социальную нагрузку.