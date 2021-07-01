В Костромской области приняли закон о наставниках для «трудных» детей
Кострома, 1 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Костромской области принят закон о наставниках для «трудных» детей и подростков. Об этом сообщает Костромская областная дума.
Как ранее писало ИА REGNUM, законопроект на рассмотрение депутатов внесла прокуратура региона. Обеспечить наставниками предлагается несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, вернувшихся из закрытых учебно-воспитательных учреждений, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, употребляющих наркотики и алкоголь.
Наставником может стать любой дееспособный гражданин России, положительно зарекомендовавший себя в общества и не имеющий судимостей. Присматривать за подростками таким людям предлагается бесплатно, на общественных началах. В обязанности наставника входит оказание помощи в воспитании, организация досуга и наблюдение за учёбой ребёнка.
Назначение наставника происходит с согласия родителей несовершеннолетнего и самого ребёнка, если ему исполнилось 10 лет. Ожидается, что первые примеры такого сотрудничества появятся уже в 2021 году. Закон вступит в силу в середине июля. Комиссии по делам несовершеннолетних в муниципальных образованиях региона ждут заявлений от граждан, желающих взять на себя социальную нагрузку.