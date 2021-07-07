В России рекордная ковид-смертность и новые ограничения — все новости
В Самарской области решили протестировать ситуацию, при которой для учреждений вводятся паспорта коллективного иммунитета (ковид-паспорта). Эта новость вызвала бурю возмущения у местных жителей, которые за час после ее опубликования в одной из групп социальных сетей оставили более ста комментариев.
Читайте также: «У нас QR-коды есть, а воды горячей нет. Цирк уродов» — самарцы ждут бунтов
Многие предприниматели преувеличивают масштабы потерь из-за введённых в столице ограничений. Об этом 1 июля заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, выступая на Moscow Urban Forum 2021.
Читайте также: В мэрии Москвы оценили потери общепита от введения QR-кодов
Из всех видов вакцин в Москве на данный момент доступен лишь «Спутник V». Такая информация приведена на портале mos.ru.
Читайте также: Из всех вакцин в Москве остался только «Спутник V»
Дату вступления в силу ограничительных мер, которые должны были начать действовать с 5 июля в Башкирии, вновь решил перенести глава республики Радий Хабиров. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы республики.
Читайте также: В Башкирии перенесли введение коронавирусных ограничений еще на неделю
В Кабардино-Балкарии за последние недели значительно выросло число новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Кроме того, состояние госпитализированных гораздо тяжелее, чем за весь предыдущий период пандемии. Об этом было сказано в ходе муниципального часа, который провел 30 июня глава республики Казбек Клоков.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии растет число пациентов с тяжелыми формами COVID-19
Ленинградская область перешагнула символический рубеж в четверть миллиона вакцинированных от COVID-19. По состоянию на утро 1 июля в регионе привиты 252 373 человека, из них 190 728 человек (75,6% от общего числа вакцинированных) прошли оба этапа вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
Читайте также: В Ленобласти полную вакцинацию от ковида прошли более 190 тыс. жителей
На сегодняшний день существуют проблемы с получением QR-кодов для переболевших и вакцинированных жителей России. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: В Кремле признали трудности с системой QR-кодов
За последние сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 672 человека. Об этом 1 июля сообщает оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Читайте также: В России зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 за сутки
В Волгоградской области 1 июля выявлено 165 новых носителей коронавируса — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 отмечены в 10 районах региона. Зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Волгоградской области выявили 165 новых носителей коронавируса
Российский музыкант и актёр Пётр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила журналистам его супруга Ольга Мамонова.
Читайте также: Пётр Мамонов госпитализирован с COVID-19
Предприятия Северной Осетии, не исполняющие требования Роспотребнадзора, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, будут закрыты. Об этом заявил 30 июня врио главы республики Сергей Меняйло в ходе заседания оперативного штаба.
Об этом: Власти Северной Осетии пригрозили закрыть предприятия-нарушители
В столице Карачаево-Черкесии вновь запретили проводить культурно-массовые мероприятия. Эта и еще ряд ограничительных мер должны сдержать рост числа выявляемых ежедневно новых случаев заражения коронавирусом, считают в мэрии Черкесска.
Об этом: В столице Карачаево-Черкесии ужесточили ограничительные меры из-за COVID
У пациентов, находящихся в отделении реанимации Псковского онкологического диспансера, выявлен COVID-19. Проведение плановых операций временно приостановлено. Об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Псковском онкодиспансере выявлен очаг коронавируса
Новые ограничительные меры вводятся в Тульской области в июле, изменения в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» подписал губернатор Алексей Дюмин. Об этом сообщили в управлении пресс-службы по региону.
Подробности в материале: В Тульской области ввели новые антикоронавирусные ограничения
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал право на получение единовременной выплаты врача, который во время выполнения своих служебных обязанностей заразился коронавирусной инфекции. До этого мужчине в выплате компенсаций дважды отказывали.
Читайте подробнее: Петербургский врач добился через суд компенсации за заражение коронавирусом
Развитие экономики России ещё ближайшие год-два будет напрямую зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.
Читайте подробнее: МЭР: экономика РФ в ближайшие два года будет оставаться заложником COVID-19
В Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики, из них 44 в Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также 23 мобильных пункта на территории города и девять мобильных пунктов на территории области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.
Отметим, что все пункты вакцинации от коронавируса разместили на электронной карте «Мой Новосибирск» и в приложении «Мобильный Новосибирск».
Читайте подробнее: Пункты вакцинации от коронавируса появились на карте «Мой Новосибирск»
Небольшая заминка, возникшая в процессе вакцинации жителей Псковской области, устранена. В регион поступила новая партия в составе 6,6 тыс. доз вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).
Читайте также: В Псковскую область доставили 6600 доз вакцины «Спутник V»
В Новокузнецке из-за распространения коронавируса отменён День города. Об этом стало известно сегодня, 1 июля.
Подробности в материале: Коронавирус нарушил планы Новокузнецка отметить День города
В больницах Нижегородской области развернуто 5803 койко-места для больных, свободны — 1149.
Читайте подробнее: В Нижегородских больницах свободно менее 20% мест для больных COVID-19
Повторная вакцинация от коронавируса военнослужащих началась с 1 июля в Вооружённых силах России, сообщили в Минобороны.
Подробности в материале: В Вооружённых силах России началась ревакцинация от коронавируса
В Архангельской области полный вакцинальный комплект от COVID-19 получили 123 509 человек, еще 151 476 жителей региона прошли первый этап вакцинации.
Читайте также: В Архангельской области фиксируют «колоссальный спрос на вакцинацию»
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетил выставку «Чрезвычайное положение», которая открылась сегодня, 1 июля, в региональной картинной галерее, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Здесь представлены работы, отражающие влияние пандемии коронавируса на общество.
Читайте также: Тамбовский губернатор оценил ковид-выставку «Чрезвычайное положение»
Число пациентов с COVID-19 в Москве, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, за две недели увеличилось вдвое, сообщили 1 июля в оперативном штабе.
Читайте также: В оперштабе назвали число пациентов на ИВЛ в Москве
В Зауралье вводят новые ограничения по коронавирусу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
С 5 июля в Курганской области рекомендуется ограничить проведение плановой госпитализации в медицинские организации. На временную изоляцию переходят интернаты системы социального обслуживания населения с круглосуточным проживанием.
Читайте также: В Курганской области вводят новые ковидные ограничения
В Свердловской области за сутки зарегистрировали 277 новых случаев COVID-19. Из них 102 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.
Об этом: В Свердловской области выявили уже более 94 тыс. ковид-пациентов
В Свердловской области состояние 516 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжёлое. Из них 317 находятся в реанимациях, в том числе 235 подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает оперштаб.
Читайте подробнее: В Свердловской области растёт число ковид-пациентов на аппаратах ИВЛ
Количество петербуржцев, сделавших хотя бы первую часть прививки от коронавирусной инфекции, на 1 июля достигло 906 373 человек. Из них 712 207 человек завершили полный цикл вакцинации.
Подробности в материале: Число привитых от ковида в Петербурге превысило 900 тыс. человек
На текущей неделе в Петербурге отмечено постепенное снижение суточной госпитализации пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Тем не менее на сегодня свободны всего порядка 3% коек из 11 тысяч, развернутых в городе для таких больных.
Об этом: Снижение числа госпитализаций с COVID-19 отмечено в Петербурге
Как записаться на вакцинацию? Где можно сделать прививку? Какие виды вакцин бывают? Есть ли противопоказания к прививке? Теперь на эти и другие вопросы жителям Чувашии поможет ответить электронный помощник — чат-бот в Telegram. Чтобы воспользоваться сервисом, можно также ввести @vaktsina_chuvbot в графе поиска мессенджера. Проект реализован республиканским минздравом совместно с Центром управления регионом Чувашии, сообщили ИА REGNUM в ЦУР.
Подробности в материале: В Чувашии запустили чат-бот по вопросам вакцинации
Выборной Москве пророчат ковидный апокалипсис.
Читайте также: Навстречу выборам. Кто и почему мечтает о пике ковида в России?
Обязательную вакцинацию против коронавируса ввели в Ростовской области для ряда групп населения — работников сферы услуг, госслужащих, студентов старше 18 лет, индивидуальных предпринимателей. Согласно документу регионального управления Роспотребнадзора, руководителям организаций поручается до 29 июля организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 26 августа — вторым. В упомянутые сроки пройти вакцинацию должны не менее 60% определенных категорий граждан.
Новая вакцина от коронавируса производства государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» не имеет принципиальных отличий от предыдущей, сообщила замруководителя учреждения Татьяна Непомнящих.
Подробности в материале: В «Векторе» рассказали об особенностях новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
На Сахалине за последние сутки скончался ещё один носитель коронавируса. За весь период пандемии, по данным на вечер 1 июля, в островном регионе жертвами COVID-19 стал уже 71 человек.
Владивосток 2 июля отмечает 161-й день рождения. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и и. о. главы города Константин Шестаков поздравили горожан с праздником и возложили цветы к монументам и памятникам.
Читайте также: Владивосток скромно отмечает 116-й день рождения
В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 256 (238 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 124 человека, не справились с болезнью четыре пациента, днём ранее скончались пять.
Читайте подробнее: В Хабаровском крае за сутки выявлено более 250 новых носителей коронавируса
Люди, страдающие аллергией, реже заболевают COVID-19, 1 июня заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.
Он отметил, что такие выводы были сделаны учеными на основании наблюдений за пациентами в течение полутора лет.
«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — сказал эксперт, слова которого цитирует РИА Новости.
Читайте подробнее: Ученый назвал аллергиков более защищенными от COVID-19
До форума «Технопром-2021», который пройдёт в Новосибирске, осталось 55 дней. Из-за коронавируса он пройдёт в смешанном формате при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер. Об этом заявила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Об этом: На «Технопром» будут пускать только при наличии отрицательных ПЦР-тестов
На Чукотке расширили меры поддержки для вакцинированных от COVID-19 жителей старшего возраста. Теперь выплату в 2 тыс. рублей могут оформить люди старше 50 лет.
Об этом: На Чукотке для вакцинированных от COVID-19 расширили меры поддержки
В Ульяновской области снизилось суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: Из-за COVID-19 под наблюдение попали 10 тыс. жителей Ульяновской области
Специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области проверили инфекционный госпиталь в Кольцово. Стационар клинической районной больницы № 1 работает как инфекционный госпиталь с 23 июня. Он рассчитан на 200 мест и сегодня заполнен практически полностью. Под палаты оборудовали столовые, сестринские, кабинеты реабилитации и физиотерапии, сообщили в минздраве.
Читайте подробнее: Инфекционный госпиталь в новосибирском Кольцово почти полностью заполнен
В Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 191 228 жителей.
Читайте также: Темпы вакцинации в Ульяновской области выросли в 1,6 раза
Новосибирская область получит средства на выплаты за неиспользованный отпуск медикам, работающим в «красной зоне». Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.
«Принято решение направить на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам — 49,6 млн рублей, социальным работникам — 14 млн рублей. Это поддержка тем, кто работает в «красной зоне» — за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку», — отметил он.
Читайте подробнее: На оплату отпусков и компенсацию за них новосибирским врачам выделят 49 млн
В Ульяновской области с учётом роста числа желающих сделать прививку от COVID-19 продлили работу пункта вакцинации в центральном МФЦ.
Читайте подробнее: В Ульяновске продлили работу пункта вакцинации в МФЦ
В Ульяновской области продолжается вакцинация сотрудников детских и пришкольных лагерей.
Об этом: В ульяновских пришкольных лагерях вакцинацию прошли 70% работников
На Сахалине больные COVID-19 пожаловались на условия в инфекционном госпитале, который развёрнут на базе гинекологического отделения в Южно-Сахалинске. Пациенты прислали в редакцию ИА Сах.ком фотографии, видео, которые подтверждают их слова.
Подробности в материале: «Я здесь умру!» — больные COVID-19 рассказали о госпитале на Сахалине
В Бурятии за минувшие сутки выявили 329 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 45 232. Об этом утром 25 июня сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Об этом: В Бурятии вновь обновлён рекорд по приросту носителей SARS-CoV-2
В Югре по причине значительного роста заболеваемости COVID-19 на территории города Югорска и Советского района увеличили число ковидных коек до 134, перепрофилировав родильное отделение под моногоспиталь.
Подробности в материале: В Югре под ковидный госпиталь приспособили родильное отделение
Правительство Кемеровской области рассматривает возможность введения преференций для представителей бизнеса — за добровольное создание «бесковидных» зон. Об этом «ТАСС» сообщил заместитель председателя правительства региона по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.
Читайте также: В Кузбассе бизнесмены могут получить преференции за «бесковидные» зоны
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 июля 2021 года, тяжелобольных насчитывается 377 (+9 за последние сутки), из них 149 подключены к аппаратам ИВЛ (+6 за последние сутки).
Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3456 человек, причём десять из них добавили за последние сутки.
Читайте также: На Алтае растёт число тяжелобольных с COVID-19
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 2 июля 2021 года от коронавируса привились 350 580 человек (+ 8670 за сутки).
Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привили более восьми тысяч человек
В Нижнем Тагиле Свердловской области запрещены все массовые мероприятия. Ограничение действует с 1 июля, сообщили журналистам в мэрии.
Подробности в материале: На Урале из-за коронавируса запрещают массовые мероприятия
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 июля, за прошедшие сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 170 случаев.
Об этом: В Кузбассе за сутки шесть пациентов стали жертвами коронавируса
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2899 человек, причём за минувшие сутки их вновь оказалось весьма много — 23 погибших.
Также, судя по данным оперативного штаба на 2 июля 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 74 898 человек (+302 за минувшие сутки).
Об этом: В Приангарье поставлен рекорд по приросту заболеваемости COVID-19
За последние сутки в Хакасии подтверждён 151 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили 2 июля в республиканском правительстве.
Подробности в материале: В Хакасии растёт число ковид-пациентов на ИВЛ
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Петербурге по коронавирусной инфекции ввёл временные правила посещения самого Исаакиевского собора и находящегося в структуре учреждения храма Спас на Крови.
Читайте подробнее: В Исаакиевском соборе и Спасе на Крови изменили режим из-за коронавируса
В Хакасии скончались ещё 11 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 2 июля в правительстве республики.
Читайте подробнее: Ещё 11 пациентов с COVID-19 скончались в Хакасии
В Бурятии за последние сутки выявлено 329 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 45 232.
Подробности в материале: В Бурятии число случаев заражения коронавирусом превысило 45 тысяч
В Пермском крае за месяц врачи вылечили более 3 тысяч пациентов с COVID-19 и пневмониями. Об этом сообщает краевой минздрав.
В июне от коронавирусной инфекции излечился 3391 человек — пациенты COVID-центров и проходившие лечение амбулаторно. За последние сутки, 1 июля, от болезни оправился 201 пермяк. Общее число выздоровевших от COVID-19 прикамцев достигло 55 192.
На территории региона развернуто 2882 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, стационарная медпомощь оказывается 1849 пациентам, из них 1389 человек с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.
Читайте подробнее: За месяц в Прикамье от COVID-19 вылечили более 3 тыс. человек
В Москве больше не записывают на прививку от коронавируса «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» — обе вакцины в столице закончились. Одна из причин заключается в сложности производства этих препаратов.
Свою роль сыграли и те, кто предпочел обзавестись поддельным сертификатом. Созданную с трудом вакцину в таких случаях просто выливают.
Цитата tv360.
В Ростовской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда предприятий и организаций. Это следует из постановления за подписью временно исполняющего обязанности главного санитарного врача региона Анатолия Конченко.
Подробности в материале: В Ростовской области подписан документ об обязательной вакцинации
В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала года подтверждено более 2 тыс. случаев инфицирования.
Читайте подробнее: В Туве выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Забайкальском крае, где ежедневно стали выявлять более 300 новых носителей коронавируса, решили приостановить диспансеризацию и профилактические осмотры населения.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, запрет будет действовать до 30 июля в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Читайте подробнее: В Забайкалье приостановили диспансеризацию и профосмотры
В Пензенской области за минувшие сутки скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 17 человек. С начала пандемии в регионе по состоянию на 2 июля зарегистрировали 1080 смертей от COVID-19.
Читайте также: В Пензенской области жертвами COVID-19 за сутки стали 17 человек
За сутки в Приморье выявлено 190 (175 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались, днём ранее — четыре.
На 2 июля лаборатории выдали с начала пандемии 47 247 положительных тестов. Не справились с болезнью 794 приморца.
Подробности в материале: В Приморье разворачивают дополнительные койки в ковидных госпиталях
С 1 июля вступил в силу указ главы Якутии Айсена Николаева о создании «свободных от коронавируса» предприятий.
Об этом: В Якутии появились первые свободные от COVID-19 точки общепита
В Забайкальском крае, где ежедневно стали выявлять сотни новых носителей коронавируса, принято решение продлить и усилить действия введенных ранее ограничительных мер (работа кафе и ресторанов, игровых комнат и танцплощадок).
Читайте также: В Забайкалье вводят новые карантинные ограничения для бизнеса
Роспотребнадзор Тувы списал массовую вспышку коронавируса в детском лагере «Байлак» на халатность начальства и врачей. Там заразились 68 детей. Цитата tayga.info.
Жители Алтайского края рассказали о дефиците вакцины от коронавируса, передает news_amic. Чиновники пообещали новую поставку 3 июля.
Пикет против принудительной вакцинации от коронавируса пройдет в Барнауле. Организаторы заявили, что население «не скот какой-то», чтобы его заставлять делать прививку. Они просят чиновников воздействовать на людей «убеждением и стимулирующими мерами».
Мэрия согласовала мероприятие. Цитата tayga.info.
На прямой вопрос — будет ли локдаун, источники в правительстве Иркутской области говорят: «Локдаун вряд ли, а вот ужесточение профилактических мер будет — с 10 июля».
На территории Тувы закрыты все детские оздоровительные лагеря и началась транспортировка детей по домам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с 25 июня в республике работали 79 лагерей на 2,8 тыс. детей.
Читайте также: В Туве закрыты все детские лагеря
В Уральском федеральном округе число вакцинированных от коронавируса в среднем составляет более 34%, по России — порядка 32%. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам рабочей поездки в Зауралье полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Читайте также: Вакцинация от COVID-19 на Урале идёт опережающими темпами
Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии с жителями региона попросил тех, кто не хочет прививаться от коронавируса, уехать подальше: на дачу, в деревню…
«Закрылись, пожалуйста, не прививайтесь, но вы в цепочке распространения вируса не должны появляться. Вы не вакцинированы», — сказал Парфенчиков.
В Пензе для стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции начались массовые проверки на соблюдение масочного режима. Ежедневные рейды проходят на транспорте, предприятиях общепита, торговли и сферы услуг. С начала года обследовано 16 029 объектов потребительского рынка. На посетителей торговых объектов за нарушение масочного режима составлено 2618 протоколов об административных правонарушениях.
Подробности в материале: В Пензе ежедневно проверяют соблюдение масочного режима
Коррекция цен на овощи открытого грунта может произойти в конце июля и начале августа в Башкирии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Отмечается, что свою роль сыграла и пандемия: увеличился спрос на мировом рынке на фоне ослабления курса рубля, к тому же подорожала рабочая сила, так как для сбора и предпродажной подготовки урожая в большинстве хозяйств привлекали иностранных рабочих из стран ближнего зарубежья.
Об этом: Министр торговли и услуг Башкирии объяснил рост цен на овощи
Обстановка с заболеваемостью COVID-19 в Иркутской области обострилась ещё больше. Фельдшер скорой помощи Валентина Монхороева рассказала в Instagram о том, что иркутские больницы не могут принять пациентов с коронавирусом:
«Очень много тяжелых больных, которые реально задыхаются, у которых сатурация ниже 80. Отправляют бригаду, а бригада ничего не может сделать, потому что больных некуда везти — мест нет».
Читайте подробнее: В иркутских стационарах закончились места для больных с COVID-19
Причиной массового заражения коронавирусом в детском лагере «Байлак» в Туве стала халатность персонала. Об этом заявил журналистам представитель регионального Роспотребнадзора Аляна Дажикай.
Об этом: В Туве назвали причину вспышки COVID-19 в детском лагере
У жителей Приамурья выявили случаи заражения индийским и британским штаммами коронавируса, об этом 2 июля на пресс-конференции рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.
Подробности в материале: В Приамурье выявили индийский и британский штаммы коронавируса
Коронавирусная инфекция реже встречается у людей с аллергией. Об этом рассказал 2 июля директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.
«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — сказал Хаитов.
Подробности в материале: В ФМБА рассказали о категории людей, реже болеющих COVID-19
В Петербурге мошенники освоили торговлю не только поддельными справками с «отрицательными» результатами ПЦР-тестов на коронавирус, но и фальшивыми справками о медицинском отводе от вакцинации.
Читайте также: В Петербурге мошенники торгуют фальшивыми медотводами от вакцинации
Первые беременные женщины привились на Сахалине от COVID-19 после того, как в России с 1 июля беременность исключили из списка противопоказаний для вакцинации.
Об этом: Беременные женщины начали прививаться от COVID-19 на Сахалине
В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировали еще 162 случая заражения коронавирусом. Пневмония диагностирована у 102 пациентов, с признаками ОРВИ — 49 человек, у 11 пациентов — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 2 июля зарегистрировано 66 575 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 63 211 человек, за сутки — 118 пациентов. От COVID-19 скончались 1340 саратовцев.
Об этом: В Саратовской области выявили 162 новых случая заражения коронавирусом
Спад текущей волны коронавирусной инфекции ожидается в середине июля, а новый подъём заболеваемости возможен уже в сентябре. Об этом основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил 2 июля ТАСС.
«Эпидемии развиваются волнами, после роста всегда идет спад. Я надеюсь, что текущая волна пойдет на спад к середине июля», — сказал Исаев.
По его словам, заболеваемость снова вырастет в середине осени, а начнётся новая волна в конце сентября. Как раз к четвёртой волне сформируется иммунитет, если сейчас пройден первый этап вакцинации.
Читайте также: Эксперт ожидает спада COVID-19 в июле и подъёма — в сентябре
В Ярославской области запретят обслуживать покупателей без масок. Об этом сообщает правительство региона. Область вводит новые коронавирусные ограничения из-за роста числа заболевших.
Подробности в материале: В Ярославской области не будут обслуживать покупателей без масок
Власти Башкирии отложили запрет на посещение ряда общественных мест без прививки или ПЦР-теста по просьбе бизнеса. Мера начнет действовать с 12 июля.
В Ингушетии введены новые ограничительные меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Среди них в том числе рекомендации руководителям предприятий о переводе части своих сотрудников на удаленный режим работы и обеспечение вакцинации не менее 60% работников до 1 августа 2021 года.
Подробности в материале: В Ингушетии обязали привить не менее 60% сотрудников
На Сахалине распространяются три штамма коронавируса — индийский, британский и уханьский, об этом на пресс-конференции 2 июля рассказал заместитель председателя правительства островного региона Владимир Ющук.
Об этом: На Сахалине распространяются три штамма коронавируса
В Смольном напомнили жителям Санкт-Петербурга, каким образом гражданам, отправляющимся в поездки по стране, проверить их статус о вакцинации от COVID-19 и получить подтверждающий QR-код. В самой Северной столице система использования таких кодов пока не введена.
Читайте также: Петербуржцам напомнили, как получить QR-код для поездок по стране
Актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ, пишет РБК. Его жена назвала состояние артиста «крайне тяжелым». Накануне он оказался в реанимации с коронавирусом и поражением 87% легких.
В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 202 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе выявили уже 66 656 заразившихся. Выздоровели 61 349 пациентов.
Читайте также: В Челябинской области выявили уже более 200 ковид-пациентов за сутки
Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса развернули в торговом центре «Горизонт» города Пензы. Также вакцинацию можно пройти в ТЦ «Леруа Мерлен», «Терновский куст», «Коллаж». Возобновил свою работу пункт вакцинации в торговом центре «САНиМАРТ».
Читайте также: В Пензе ещё в одном торговом центре открыли пункт вакцинации от COVID-19
В Удмуртии по состоянию на утро 2 июля выявили 104 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 103 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 35 956 случаев.
Читайте также: В Удмуртии подтвердили 104 новых случая заражения коронавирусом
Более 300 коек для лечения COVID-19 дополнительно развернули в Иркутской области. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает минздрав Приангарья.
Отмечается также, что 170 коек открыли в госпитале на базе Ангарского перинатального центра. В нём накануне уже развернули 130 коек.
Помимо этого, с 5 июля начнут работать 100 коек для лечения коронавирусной инфекции II типа в санатории «Юбилейный» в Братске и 60 коек в МАНО «Лечебно-диагностический центр».
Читайте подробнее: В Приангарье развёрнуты ещё 300 коек для лечения больных с COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в течение трех-четырех месяцев в Башкирии. Об этом 1 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в формате «Здравчас» в республиканском правительстве.
Хабиров отметил, что в республике фиксируется определённый рост заболеваемости COVID-19, при этом руководство региона контролирует ситуацию.
Подробности в материале: В Башкирии дали прогноз по формированию коллективного иммунитета
За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 505 человек.
Читайте подробнее: В Удмуртии за сутки от COVID-19 скончались три человека
По факту торговли ковидными справками в Петербурге и Ленобласти возбудили три дела. Поддельную справку об отводе от вакцинации продавали за 1,8 тыс. рублей.
В торговых центрах должна быть организована работа пунктов вакцинации и в выходные дни. Такое поручение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба.
Глава региона отметил, что вопросы по работе прививочных пунктов, наличию вакцины отмечены в обращениях жителей по ситуации с короновирусной инфекцией и медицинской сфере в целом. Данные по ним собрал Центр управления регионом (ЦУР).
Вакцинированным россиянам предложили давать дополнительные дни отпуска. Идею высказал Виталий Милонов, отметив, что нужно повысить доверие населения к российским прививкам и создать благоприятные условия для вакцинации.
«В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации», — обратился депутат к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
В каких российских регионах введена обязательная и «рекомендательная» вакцинация. В том или ином формате обязательная вакцинация от коронавируса введена в следующих российских регионах:
📍Москва
📍Московская область
📍Санкт-Петербург
📍Ленинградская область
📍Кемеровская область
📍Сахалинская область
📍Тульская область
📍Тверская область
📍Ненецкий автономный округ
📍Мурманская область
📍Нижегородская область
📍Краснодарский край
📍Республика Саха (Якутия)
📍Калужская область
📍Калининградская область
📍Магаданская область
📍Бурятия
📍Хакасия
📍Республика Алтай
📍Брянская область
📍Забайкальский край
📍Псковская область
📍Курская область
📍Тамбовская область
📍Смоленская область
📍Карелия
📍Амурская область
📍Ростовская область
Регионы, где положение о вакцинации носит «рекомендательный» характер:
📌Ивановская область
📌Саратовская область
📌Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
📌Крым
📌Ингушетия (до 60% сотрудников организаций)
📌Пермский край (до 60% сотрудников организаций)
В Башкирии обязательная вакцинация пока не введена, но губернатор Радий Хабиров потребовал, чтобы до 2 июля в регионе были вакцинированы от коронавируса 60% госслужащих.
В Севастополе, Оренбургской и Вологодской областях обязательной вакцинации подлежат госслужащие. В Хабаровском и Камчатском краях — вахтовые рабочие. В Курганской области обязательную вакцинацию ввели для медиков и социальных служащих.
В Свердловской области вопрос обязательной вакцинации рассматривается. Аналогичная ситуация в Новосибирской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае.
В Костромской области больницы будут принимать на плановую госпитализацию только привитых пациентов. На Ямале пускать в регион граждан без местной прописки будут только при наличии результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации. А на Чукотке заявили, что вводить обязательную вакцинацию пока не планируют, но намерены ввести ряд мер, чтобы «простимулировать» жителей делать прививки.
В Астрахани обяжут вакцинироваться работников некоторых сфер. Губернатор Игорь Бабушкин уже поручил чиновникам провести работу по организации вакцинации работников органов государственной власти в ближайшие две недели.
Цитата канала Gubery.
Ялта открывает часть пляжей, закрытых две недели назад из-за паводка, купаться теперь можно на побережье от Фороса до Алупки — мэр.
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 июля прививку от коронавируса сделали 197 437 человек. Второй компонент препарата получили 143 635 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Читайте также: Почти 144 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от COVID-19
Власти Петербурга готовятся вакцинировать от коронавируса более 400 тыс. трудовых мигрантов, работающих в городе. Гастарбайтеров планируют прививать новой однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», уже одобренной для гражданского оборота в РФ.
Читайте также: Более 400 тыс. мигрантов в Петербурге планируют привить от коронавируса
Объявления локдауна в Забайкалье из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией пока не ожидается. Об этом 2 июля в прямом эфире сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Денис Рысев. Он также отметил, что ему ничего не известно о закрытии края, и уточнил, что таких планов не было.
Лишь 0,17% жителей Самарской области, которые завершили вакцинацию от COVID-19, заболели и перенесли эту болезнь в более легкой форме. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Сообщается, что данный вопрос обсуждался на пресс-конференции в областном минздраве.
Подробности в материале: В Самарской области назвали число заболевших COVID-19 среди вакцинированных
Заместитель губернатора Забайкальского края Андрей Гурулев: «Предлагаю обьявить локдаун и не мучиться. Всю бюджетную сферу (кроме здравоохранения и социальной защиты) отправить на удаленку на 10 дней».
Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы — эаммэра.
В Бурятии за сутки зарегистрировано 20 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались три человека в возрасте до 65 лет.
Подробности в материале: В Бурятии ещё 20 человек стали жертвами COVID-19
В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 78 человек, сообщает региональный оперштаб 2 июля. Это на семь случаев заражения больше, чем днём ранее.
Подробности в материале: В Калмыкии выявили 78 новых носителей коронавируса
Краснодарский губернатор заявил, что после введения новых ограничений в отелях региона отменяются не более 10% бронирований.
Основной причиной новой вспышки заболеваемости ковидом в Москве является новый штамм коронавируса — власти.
Данные о 90%-ном падении выручки рестораторов Москвы преувеличены, сообщил 2 июня президент МТПП Владимир Платонов.
«В первые дни в интернете появились сообщения, что оборот московских предприятий общепита упал чуть ли не на 90%. Однако консультации с бизнесом говорят о том, что убытки преувеличены», — сказал он.
Читайте подробнее: «Убытки преувеличены» — о снижении оборота рестораторов Москвы
Госпитализированного с COVID-19 рок-музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом РИА Новости заявила его супруга Ольга.
«Состояние крайне тяжелое», — сказала Ольга.
Читайте подробнее: Музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 2 июля.
Дирекция единого заказчика минздрава Московской области по схеме закупки у единственного поставщика приобрела крупную партию лекарства фавипиравир, которое используется для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сумма сделки превысила 72,7 млн рублей. Исполнителем по ней является АО «Фармстандарт», главой совета директоров и основателем которой является Виктор Харитонин — фигурант рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2021».
Партию лекарства от коронавируса закупили у миллиардера из списка Forbes?
Оперативный штаб по борьбе с ковидом в Петербурге отчитался о новых рекордах суточного тестирования на коронавирус.
Подробности в материале: Более 45 тыс. человек проверили на коронавирус в Петербурге за день
Вакцинация против COVID-19 продолжается на предприятиях Иркутской области. На сегодняшний день в регионе для увеличения охвата населения вакцинацией в медицинских организациях работают 113 выездных мобильных прививочных бригад. Они выезжают на предприятия, в садоводства и торговые центры. С начала прививочной кампании в садоводствах вакцинировано 1645 человек, на предприятиях — 20 217 человек, в ТЦ порядка 4500 человек.
Напомним, во время прямой линии 30 июня президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация не должна быть принудительной. Однако руководители предприятий в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в трудовых коллективах проводят разъяснительную работу о необходимости иммунизации от корнавируса.
Лидер группы «Воскресение» госпитализирован с коронавирусом. Как сообщает breakingmash, Алексей Романов чувствовал себя нехорошо с 21июня — кашлял, появилась одышка. Потом он получил положительный результат ПЦР-теста. Госпитализировали его после того, как сатурация упала до 92%, а музыканту стало совсем плохо. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию.
Сейчас Романов находится в московской больнице под наблюдением медиков. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
Министерство промышленности и торговли России призвало металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Подробности в материале: В правительстве призвали металлургов поделиться кислородом с больницами
Основной причиной вспышки коронавируса в Москве в июне 2021 года является появление нового штамма. Об этом сообщила 2 июля вице-мэр столицы Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме (МУФ).
Читайте подробнее: Ракова назвала главную причину новой вспышки коронавируса в Москве
В Республике Карелия впервые с начала пандемии в 2020 году за сутки выявили более 200 инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 215 зараженных, что на 16 случаев больше, чем днем ранее.
Читайте также: В Карелии впервые за пандемию выявили более 200 зараженных за сутки
В Брянской области 2 июля выявлен 321 новый носитель коронавируса — на одного человека больше, чем сутками ранее, общее количество заражений превысило 45 тысяч. Лаборатории проверили 2666 тестов. Зарегистрировано 13 летальных исходов за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Брянской области коронавирус выявлен у 45 тысяч жителей
Каждый день тысячи отважных людей стоят на защите нашего с вами здоровья. В госпиталях, больницах, поликлиниках и лабораториях. Делают операции, ездят на вызовы и осмотры, консультируют и проявляют участие, пропуская чужую боль через себя.
На фото — рука врача ультразвуковой диагностики, только что выполнившего 30 исследований у пациентов в ковидном корпусе НИИ Склифосовского. Взгляните, задумайтесь и поблагодарите медиков.
Цитата канала stopcoronavirusrussia.
Глава Роспотребнадзора Попова поблагодарила Собянина и Ракову за «спасение Москвы».
В Югре за последние сутки ко 2 июля выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Это на три случая больше, чем сутками ранее.
Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве в 6 раз выше по сравнению с показателем по стране — Попова.
Более 1,5 тыс. компаний в Москве заявили о выполнении требования по вакцинации от коронавируса 60% сотрудников — власти.
Новая реальность: в Москве теперь пускают в рестораны по QR-коду. Как сильно это ударит по индустрии?
Цитата канала blackponed.
Алтайский край. Начиная с мая 2021 года число пациентов в детском ковидном отделении значительно увеличилось. Ежедневно в стационар поступают по три-четыре ребенка. Об этом «Толку» рассказала заведующая инфекционным отделением № 1 горбольницы № 11 Наталья Седых.
Согласно данным оперативного штаба региона, в последние дни в крае ежесуточно регистрируют в среднем 12−15 больных ковидом среди несовершеннолетних. Получается, что минимум четверти из них требуется лечение в стационаре.
В Сочи планируют открыть первый «безковидный» пляж. В качестве пробной площадки выбрали береговую зону у гостиницы «Лазурная». Попасть туда можно будет только по QR-коду, отрицательному ПЦР-тесту или со справкой о перенесённой болезни.
В Вооруженных силах России сформирован коллективный иммунитет к COVID-19 с помощью препарата «Спутник V». Об этом заявили в Министерстве обороны страны.
Также стартовала ревакцинация военнослужащих, членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала Минобороны и военных пенсионеров.
Замглавврача по анестезиологии и реаниматологии московской городской клинической больницы №52 Сергей Царенко отметил, что он успел повидать много за время борьбы с коронавирусом.
«Мы должны остановить лесной пожар путем выжига перед ним земли», — сказал он, отметив, что необходимо достичь показателя 70−80% по вакцинированным и переболевшим.
Царенко провел эфир, в котором подробно рассказал о необходимости вакцинации, в связи с тем, что ее темпы далеки от идеальных. Врач отметил, что не имеет личного интереса, кроме того, что ему надоело лечить ковид.
В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 2 июля прошли 378 440 человек. За сутки привили 9588 жителей. Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 275 174 человека, за минувший день — 3691 житель.
Об этом: В Саратовской области за сутки привили от COVID-19 более 9,5 тыс. человек
«Спутник V» был первой вакциной от ковида в мире. Препарат создали в прошлом году в кратчайшие сроки, а сегодня его одобрили уже более чем в 60 странах.
Разработчики вакцины — директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и его заместитель по научной работе Денис Логунов — уже получили государственную премию в научной сфере.
«Для меня большая честь находиться здесь. И я хотел бы поздравить вас с высокой наградой. Поблагодарить за то, что благодаря институту, вам, академикам, ученым, сейчас есть вакцина от ковида. Очевидно, что она спасла огромное количество жизней», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече c руководством Центра имени Гамалеи.
Цитата tv360.
Администрация Иркутска выделит дополнительный транспорт для помощи участковым врачам. Для помощи медикам уже выделено 7 автомобилей администрации. По запросам от лечебных учреждений дополнительно направят еще три машины.
В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 308 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 июля. Накануне, 1 июля, был подтвержден 301 новый случай заражения.
Об этом: В Крыму за сутки выявили 308 носителей коронавируса
Более 50% росгвардейцев в Архангельской области прошли вакцинацию от COVID-19. В первую очередь прививку сделали патрули вневедомственной охраны.
Об этом: 50% архангельских росгвардейцев прошли вакцинацию от COVID-19
В Москве более 10% жителей переболели коронавирусной инфекцией, сообщила 2 июля вице-мэр Анастасия Ракова.
Выступая на Московском урбанистическом форуме, она отметила, что Москва приняла основной удар пандемии в России.
Подробности в материале: Ракова: более 10% жителей Москвы переболели COVID-19
В понедельник, 5 июля, в Петербурге станет доступна повторная вакцинация для горожан, которые уже были привиты от новой коронавирусной инфекции более полугода назад. Об этом 2 июля сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.
Читайте также: Жители Петербурга с 5 июля смогут начать ревакцинацию от коронавируса
За прошедшие сутки в Омской области выявили 268 носителей коронавируса, в том числе 201 человек лечится амбулаторно. Об этом сообщили 2 июля в областном министерстве здравоохранения.
Об этом: В Омской области COVID-19 диагностировали ещё у 268 человек
В Татарии порядка 11 тыс. жителей, прошедших вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса, не явились на вторую прививку. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев. Он призвал жителей закончить иммунизацию в поликлинике, где была сделана первая инъекция.
Читайте подробнее: В Татарии не явились на вторую прививку 11 тыс. человек
Главным местом распространения коронавируса в Москве является общественный транспорт. Об этом 2 июля заявила вице-мэр города Анастасия Ракова в ходе Московского урбанистического форума.
Об этом: Ракова назвала главный очаг распространения коронавируса в Москве
Пенсионерка из Вельского района Архангельской области смогла вакцинироваться от COVID-19 только после обращения на прямую линию с президентом.
Читайте подробнее: Архангельская пенсионерка получила вакцину только после обращения к Путину
Обязательную вакцинацию ввели в Хабаровском крае.
За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали пять человек. Об этом сообщили 2 июля в оперштабе региона.
Читайте также: В Омской области скончались уже 1525 пациентов с коронавирусом
В столице Бурятии Улан-Удэ проводятся межведомственные рейды по выявлению детей до 14 лет, находящихся на улице без сопровождения родителей. Кроме того, проверяющие проводят профилактические беседы с подростками 15−17 лет и взрослыми о правилах соблюдения противоэпидемических требований в условиях пандемии коронавируса.
Читайте также: В Бурятии родителей находящихся на улице детей вызывают в полицию
По данным Роспотребнадзора, на 2 июля проведено свыше 150,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 605 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 839 648 человек.
В Москве в июне 2021 года произошёл взрывной рост количества больных коронавирусной инфекцией, сообщила 2 июля вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Читайте подробнее: Власти Москвы заявили о взрывном росте заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом на Черноморском побережье за неделю возросла на 11,5% — оперштаб Краснодарского края.
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 17 952.
Подробности в материале: На Алтае число носителей коронавируса приблизилось к 18 тыс
В Москве уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в шесть раз выше по сравнению с общероссийскими показателями. Об этом сообщила 2 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова на Московском урбанистическом форуме.
Подробности в материале: Попова заявила о высокой заболеваемости COVID-19 в Москве
В России рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — 679 человек.
Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматривать как COVID-19, до тестирования больным надо соблюдать изоляцию — Ракова.
Индийский штамм в Москве вытеснил все остальные, потеря обоняния и вкуса при коронавирусе стали встречаться реже — власти.
В новом выпуске программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым главный врач ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников рассказал о необходимости иммунизации в условиях пандемии и об эффективности российской вакцины от COVID-19.
«Я вообще последовательно за вакцины — не только от ковида. <…> Я не очень понимаю нашей логики. <…> Сначала, когда пришел ковид — в этой студии мы говорили, что от ковида нет ни лекарств, ни вакцин. <…> Но появилась вакцина: да, у вас появилось средство, не 100-процентное — на свете нет ни одной на 100% эффективной и на 100% безопасной вакцины — появилась вакцина, которая снизит ваши риски заболеть и уж точно снизит к нулю ваши риски умереть. И — а вот дальше я не понимаю логики: «Нет, я не буду прививаться». Вам дали благо. Почему за этим надо искать теорию заговора, что-то еще?» — сказал Мясников.
В Алтайском крае планируют ввести новые ограничительные меры на следующей неделе.
За последние сутки, 1 июля, в России выявлено 23 218 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 679 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 197 человек.
🔸Москва — 6893
🔸Московская область — 2488
🔸Санкт-Петербург — 1671
🔸Нижегородская область — 382
🔸Воронежская область — 334
🔸Республика Бурятия — 325
🔸Брянская область — 321
🔸Республика Крым — 308
🔸Забайкальский край — 297
🔸Иркутская область — 287
🔸Хабаровский край — 281
🔸Свердловская область — 281
🔸Красноярский край — 278
🔸Пермский край — 276
🔸Омская область — 268
🔸Смоленская область — 255
🔸Ростовская область — 247
🔸Оренбургская область — 240
🔸Республика Коми — 229
🔸Владимирская область — 227
🔸Архангельская область — 219
🔸Тверская область — 212
🔸Мурманская область — 208
🔸Краснодарский край — 202
🔸Республика Карелия — 199
🔸Самарская область — 197
🔸Алтайский край — 194
🔸Ленинградская область — 191
🔸Челябинская область — 191
🔸Приморский край — 190
🔸Калининградская область — 183
🔸Вологодская область — 179
🔸Волгоградская область — 176
🔸Тюменская область — 172
🔸Новосибирская область — 171
🔸Кемеровская область — 170
🔸Саратовская область — 162
🔸Республика Дагестан — 161
🔸Ставропольский край — 159
🔸Астраханская область — 156
🔸Тульская область — 155
🔸Республика Башкортостан — 155
🔸Республика Хакасия — 151
🔸Ярославская область — 149
🔸Пензенская область — 147
🔸Курская область — 143
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 132
🔸Ульяновская область — 129
🔸Псковская область — 127
🔸Севастополь — 119
🔸Кировская область — 112
🔸Костромская область — 106
🔸Липецкая область — 106
🔸Рязанская область — 103
🔸Удмуртская Республика — 103
🔸Орловская область — 100
🔸Республика Саха (Якутия) — 96
🔸Калужская область — 92
🔸Амурская область — 91
🔸Белгородская область — 86
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 83
🔸Ивановская область — 83
🔸Республика Тыва — 82
🔸Сахалинская область — 79
🔸Тамбовская область — 77
🔸Новгородская область — 76
🔸Республика Калмыкия — 71
🔸Томская область — 67
🔸Курганская область — 64
🔸Республика Чувашия — 61
🔸Республика Алтай — 51
🔸Чеченская Республика — 51
🔸Республика Марий Эл — 49
🔸Республика Мордовия — 49
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 41
🔸Республика Татарстан — 41
🔸Камчатский край — 40
🔸Республика Ингушетия — 29
🔸Республика Адыгея — 25
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 25
🔸Республика Северная Осетия — Алания — 24
🔸Магаданская область — 23
🔸Еврейская автономная область — 23
🔸Чукотский автономный округ — 14
🔸Ненецкий автономный округ — 8
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 561 360 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 136 565 летальных исходов, выздоровели 5 035 518 человек.
В Нижегородской области по состоянию на 2 июля выявили 382 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 378 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 125 603 случаев.
Подробности в материале: В Нижегородской области выявили 382 новых случая заражения коронавирусом
Портал «Госуслуги» ставит посетителей в очередь на вход с ожиданием 30 минут, сообщая, что сейчас услуги заказывают более 500 тысяч посетителей.
За минувшие сутки 27 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом, что соответствует рекордному показателю с начала пандемии, впервые зарегистрированному 29 июня. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4269 человек.
Читайте также: За сутки от COVID-19 в Нижегородской области скончались 27 человек
За последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 679 человек. Об этом 2 июля сообщает оперативный штаб по противодействию COVID-19.
«Зафиксировано 679 летальных исходов», — рассказали в штабе.
Подробности в материале: В РФ четвёртые сутки подряд обновляется рекорд смертности от COVID-19
В Татарии после вакцинации от коронавируса всех сотрудников к работе по ночам допустили 21 организацию общественного питания. Об этом заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Подробности в материале: В Татарии более 20 ресторанов получили разрешение на работу ночью
Лидером по темпам вакцинации против коронавируса среди регионов Сибирского федерального округа стала Тува. В республике оба компонента вакцины получили более 50 тыс. местных жителей, или 15,18% от численности населения.
Подробности в материале: Названы регионы — лидеры по темпам вакцинации в Сибири
В Мордовии по состоянию на 2 июля выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 48 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 087 случаев.
Об этом: В Мордовии прирост носителей коронавируса почти достиг 50 человек в сутки
ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом по состоянию на 2 июля 2021 г.
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе
☑️Москва +6 893/1 372 705
☑️Московская область +2 488/319 312
☑️Санкт-Петербург +1 671/472 935
☑️Нижегородская область +382/125 603
☑️Воронежская область +334/91 172
☑️Бурятия +325/44 903
☑️Брянская область +321/45 129
☑️Крым +308/48 995
☑️Забайкальский край +297/47 294
☑️Иркутская область +287/74 596
Цитата канала Gubery.
ТОП-10 по максимальному количеству смертей от коронавируса по регионам России на 2 июля 2021 года.
(формируется по абсолютным значениям смертей)
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки / количество смертей с начала пандемии
☑️Москва +112/22 668
☑️Санкт-Петербург +101/16 562
☑️Нижегородская область +27/4 269
☑️Иркутская область +23/2 791
☑️Краснодарский край +21/3 461
☑️Бурятия +20/1 275
☑️Московская область +19/6 550
☑️Пензенская область +17/1 080
☑️Свердловская область +16/3 876
☑️Саратовская область +14/1 354
Цитата канала Gubery.
На сегодняшний день уровень заболеваемости COVID-19 в Москве в три раза превышает общий показатель по России. Об этом 2 июля сообщила на Московском урбанистическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Подробности в материале: Глава Роспотребнадзора оценила уровень заболеваемости COVID-19 в Москве
В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 335 человек.
Читайте подробнее: Двое жителей Мордовии скончались от COVID-19 за день
«Сегодня нужно привиться, почему? Чем меньше вирус контактирует с разными людьми, тем меньше у него возможность мутировать <…>. Наша основная задача — остановить его распространение <…> поэтому привиться нужно сегодня» — глава Роспотребнадзора.
В Омской области продолжается прививочная кампания против COVID-19. Как сообщили 2 июля в областном оперштабе, привито 296 290 жителей региона.
Читайте также: От коронавируса привились почти 300 тыс. жителей Омской области
Система здравоохранения Москвы работает без серьёзных пробелов, это помогает противостоять эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила 2 июля в ходе Московского урбанистического форума.
«Каких-то таких серьёзных пробелов в существующей системе, мне кажется, нет, если бы они были, мы не могли бы оперативно со всем справиться», — сказала Ракова.
Об этом: Ракова: серьёзных пробелов в системе здравоохранения Москвы нет
В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлен 1671 инфицированный коронавирусом гражданин, это на 59 человек больше, чем было днем ранее. Об этом 2 июля сообщили в федеральном оперативном штабе. При этом выписано по выздоровлении более 2,7 тыс. человек.
Об этом: В Петербурге продолжают расти темпы заражения вирусом SARS-CoV-2
Власти Алтайского края, где в настоящее время существенно увеличилась заболеваемость COVID-19, намерены ужесточить карантинные меры на следующей неделе. Как сообщает официальный телеграм-канал краевого правительства, планируется запретить все массовые мероприятия на территории края численностью свыше 50 человек.
Читайте подробнее: Алтайский край объявил об ужесточении карантинных мер
В Марий Эл по состоянию на 2 июля выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 45 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 14 404 случаев.
Подробности в материале: В Марий Эл выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом
В Саратовской области выявлен факт подделки сертификатов о прививке от коронавируса фельдшером одного из медучреждений. Губернатор региона Валерий Радаев потребовал жестко пресекать мошенничество с сертификатами о вакцинации.
Об этом: В Саратовской области пресекли мошенничество с сертификатами о вакцинации
В Чувашии продолжился рост числа выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы.
Об этом: В Чувашии переболели COVID-19 более 25 тыс. жителей
В Москве все больные ОРВИ до получения отрицательного теста на COVID-19 должны соблюдать изоляцию, сообщила 2 июля заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Читайте также: В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции
В Ленинградской области за минувшие сутки выявлен 191 человек, инфицированный коронавирусной инфекцией. Это на девять случаев больше, чем было зафиксировано днем ранее, и является самым большим суточным показателем за время третьей волны подъема заболеваемости. Наибольшее число зараженных коронавирусом за сутки выявили в Мурино, Киришах, Гатчине, Кудрово и Тихвине.
Об этом: В Ленобласти установлен новый рекорд третьей волны эпидемии
В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждено 278 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 2 июля в оперативном штабе региона.
Подробности в материале: Коронавирус выявили ещё у 278 жителей Красноярского края
В Ставропольском крае за прошедшие сутки коронавирус был подтвержден еще у 159 жителей региона. Днем раньше показатель суточного прироста числа пациентов с COVID-19 составил 150 человек. Общее число носителей инфекции в крае за все время пандемии достигло 57 490 человек, сообщили 2 июля в федеральном оперативном штабе.
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