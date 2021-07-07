В России власти говорят о новой вспышке коронавируса, которая требует введения жёстких мер. По данным на 1 июля зарегистрирована рекордная с начала пандемии ковид-смертность за сутки. В регионах принимают различные ограничительные меры — отменяют массовые мероприятия, переводят на дистанционный режим работы. Кроме того, вводят обязательную вакцинацию, для физлиц внедряют QR-коды для получения услуг, которые могут получить привившиеся от ковида или переболевшие ковидом не более чем полгода назад, а для юрлиц — паспорта коллективного иммунитета (ковид-паспорта). Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Коронавирус в России. Иван Шилов ИА REGNUM

16:38 01.07.2021 В Самарской области решили протестировать ситуацию, при которой для учреждений вводятся паспорта коллективного иммунитета (ковид-паспорта). Эта новость вызвала бурю возмущения у местных жителей, которые за час после ее опубликования в одной из групп социальных сетей оставили более ста комментариев. Читайте также: «У нас QR-коды есть, а воды горячей нет. Цирк уродов» — самарцы ждут бунтов

16:39 01.07.2021 Многие предприниматели преувеличивают масштабы потерь из-за введённых в столице ограничений. Об этом 1 июля заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, выступая на Moscow Urban Forum 2021. Читайте также: В мэрии Москвы оценили потери общепита от введения QR-кодов

16:39 01.07.2021 Из всех видов вакцин в Москве на данный момент доступен лишь «Спутник V». Такая информация приведена на портале mos.ru. Читайте также: Из всех вакцин в Москве остался только «Спутник V»

16:40 01.07.2021 Дату вступления в силу ограничительных мер, которые должны были начать действовать с 5 июля в Башкирии, вновь решил перенести глава республики Радий Хабиров. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы республики. Читайте также: В Башкирии перенесли введение коронавирусных ограничений еще на неделю

16:41 01.07.2021 В Кабардино-Балкарии за последние недели значительно выросло число новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Кроме того, состояние госпитализированных гораздо тяжелее, чем за весь предыдущий период пандемии. Об этом было сказано в ходе муниципального часа, который провел 30 июня глава республики Казбек Клоков. Читайте также: В Кабардино-Балкарии растет число пациентов с тяжелыми формами COVID-19

16:41 01.07.2021 Ленинградская область перешагнула символический рубеж в четверть миллиона вакцинированных от COVID-19. По состоянию на утро 1 июля в регионе привиты 252 373 человека, из них 190 728 человек (75,6% от общего числа вакцинированных) прошли оба этапа вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. Читайте также: В Ленобласти полную вакцинацию от ковида прошли более 190 тыс. жителей

16:43 01.07.2021 На сегодняшний день существуют проблемы с получением QR-кодов для переболевших и вакцинированных жителей России. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле признали трудности с системой QR-кодов

16:43 01.07.2021 За последние сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 672 человека. Об этом 1 июля сообщает оперативный штаб по противодействию COVID-19. Читайте также: В России зафиксирована рекордная смертность от COVID-19 за сутки

16:54 01.07.2021 В Волгоградской области 1 июля выявлено 165 новых носителей коронавируса — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 отмечены в 10 районах региона. Зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области выявили 165 новых носителей коронавируса

17:00 01.07.2021 Российский музыкант и актёр Пётр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила журналистам его супруга Ольга Мамонова. Читайте также: Пётр Мамонов госпитализирован с COVID-19

17:03 01.07.2021 Предприятия Северной Осетии, не исполняющие требования Роспотребнадзора, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, будут закрыты. Об этом заявил 30 июня врио главы республики Сергей Меняйло в ходе заседания оперативного штаба. Об этом: Власти Северной Осетии пригрозили закрыть предприятия-нарушители

17:18 01.07.2021 В московском кафе Mos.ru Ю. Иванко

17:23 01.07.2021 В столице Карачаево-Черкесии вновь запретили проводить культурно-массовые мероприятия. Эта и еще ряд ограничительных мер должны сдержать рост числа выявляемых ежедневно новых случаев заражения коронавирусом, считают в мэрии Черкесска. Об этом: В столице Карачаево-Черкесии ужесточили ограничительные меры из-за COVID

17:24 01.07.2021 У пациентов, находящихся в отделении реанимации Псковского онкологического диспансера, выявлен COVID-19. Проведение плановых операций временно приостановлено. Об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Псковском онкодиспансере выявлен очаг коронавируса

17:39 01.07.2021 Новые ограничительные меры вводятся в Тульской области в июле, изменения в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» подписал губернатор Алексей Дюмин. Об этом сообщили в управлении пресс-службы по региону. Подробности в материале: В Тульской области ввели новые антикоронавирусные ограничения

17:55 01.07.2021 Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал право на получение единовременной выплаты врача, который во время выполнения своих служебных обязанностей заразился коронавирусной инфекции. До этого мужчине в выплате компенсаций дважды отказывали. Читайте подробнее: Петербургский врач добился через суд компенсации за заражение коронавирусом

17:55 01.07.2021 Развитие экономики России ещё ближайшие год-два будет напрямую зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова. Читайте подробнее: МЭР: экономика РФ в ближайшие два года будет оставаться заложником COVID-19

18:03 01.07.2021 В Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики, из них 44 в Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также 23 мобильных пункта на территории города и девять мобильных пунктов на территории области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад. Отметим, что все пункты вакцинации от коронавируса разместили на электронной карте «Мой Новосибирск» и в приложении «Мобильный Новосибирск». Читайте подробнее: Пункты вакцинации от коронавируса появились на карте «Мой Новосибирск»

18:07 01.07.2021 Небольшая заминка, возникшая в процессе вакцинации жителей Псковской области, устранена. В регион поступила новая партия в составе 6,6 тыс. доз вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Читайте также: В Псковскую область доставили 6600 доз вакцины «Спутник V»

18:12 01.07.2021 В Новокузнецке из-за распространения коронавируса отменён День города. Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Подробности в материале: Коронавирус нарушил планы Новокузнецка отметить День города

18:14 01.07.2021 Министерство здравоохранения РФ [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

18:25 01.07.2021 В больницах Нижегородской области развернуто 5803 койко-места для больных, свободны — 1149. Читайте подробнее: В Нижегородских больницах свободно менее 20% мест для больных COVID-19

18:33 01.07.2021 Повторная вакцинация от коронавируса военнослужащих началась с 1 июля в Вооружённых силах России, сообщили в Минобороны. Подробности в материале: В Вооружённых силах России началась ревакцинация от коронавируса

18:38 01.07.2021 В Архангельской области полный вакцинальный комплект от COVID-19 получили 123 509 человек, еще 151 476 жителей региона прошли первый этап вакцинации. Читайте также: В Архангельской области фиксируют «колоссальный спрос на вакцинацию»

18:56 01.07.2021 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетил выставку «Чрезвычайное положение», которая открылась сегодня, 1 июля, в региональной картинной галерее, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Здесь представлены работы, отражающие влияние пандемии коронавируса на общество. Читайте также: Тамбовский губернатор оценил ковид-выставку «Чрезвычайное положение»

19:20 01.07.2021 Министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании minzdrav.gov.ru

20:10 01.07.2021 Число пациентов с COVID-19 в Москве, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, за две недели увеличилось вдвое, сообщили 1 июля в оперативном штабе. Читайте также: В оперштабе назвали число пациентов на ИВЛ в Москве

20:11 01.07.2021 В Зауралье вводят новые ограничения по коронавирусу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. С 5 июля в Курганской области рекомендуется ограничить проведение плановой госпитализации в медицинские организации. На временную изоляцию переходят интернаты системы социального обслуживания населения с круглосуточным проживанием. Читайте также: В Курганской области вводят новые ковидные ограничения

20:24 01.07.2021 В Свердловской области за сутки зарегистрировали 277 новых случаев COVID-19. Из них 102 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб. Об этом: В Свердловской области выявили уже более 94 тыс. ковид-пациентов

20:33 01.07.2021 В Свердловской области состояние 516 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжёлое. Из них 317 находятся в реанимациях, в том числе 235 подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Свердловской области растёт число ковид-пациентов на аппаратах ИВЛ

20:52 01.07.2021 Количество петербуржцев, сделавших хотя бы первую часть прививки от коронавирусной инфекции, на 1 июля достигло 906 373 человек. Из них 712 207 человек завершили полный цикл вакцинации. Подробности в материале: Число привитых от ковида в Петербурге превысило 900 тыс. человек

21:21 01.07.2021 Вакцина от коронавируса ''Спутник V'' Дарья Драй © ИА REGNUM

21:25 01.07.2021 На текущей неделе в Петербурге отмечено постепенное снижение суточной госпитализации пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Тем не менее на сегодня свободны всего порядка 3% коек из 11 тысяч, развернутых в городе для таких больных. Об этом: Снижение числа госпитализаций с COVID-19 отмечено в Петербурге

21:56 01.07.2021 Как записаться на вакцинацию? Где можно сделать прививку? Какие виды вакцин бывают? Есть ли противопоказания к прививке? Теперь на эти и другие вопросы жителям Чувашии поможет ответить электронный помощник — чат-бот в Telegram. Чтобы воспользоваться сервисом, можно также ввести @vaktsina_chuvbot в графе поиска мессенджера. Проект реализован республиканским минздравом совместно с Центром управления регионом Чувашии, сообщили ИА REGNUM в ЦУР. Подробности в материале: В Чувашии запустили чат-бот по вопросам вакцинации

21:57 01.07.2021 Выборной Москве пророчат ковидный апокалипсис. Читайте также: Навстречу выборам. Кто и почему мечтает о пике ковида в России?

22:24 01.07.2021 Масочный режим. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:29 01.07.2021 Обязательную вакцинацию против коронавируса ввели в Ростовской области для ряда групп населения — работников сферы услуг, госслужащих, студентов старше 18 лет, индивидуальных предпринимателей. Согласно документу регионального управления Роспотребнадзора, руководителям организаций поручается до 29 июля организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 26 августа — вторым. В упомянутые сроки пройти вакцинацию должны не менее 60% определенных категорий граждан.

22:56 01.07.2021 Вакцинация. Ульяновская область. ulmeria.ru

22:58 01.07.2021 Новая вакцина от коронавируса производства государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» не имеет принципиальных отличий от предыдущей, сообщила замруководителя учреждения Татьяна Непомнящих. Подробности в материале: В «Векторе» рассказали об особенностях новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

02:58 02.07.2021 На Сахалине за последние сутки скончался ещё один носитель коронавируса. За весь период пандемии, по данным на вечер 1 июля, в островном регионе жертвами COVID-19 стал уже 71 человек. Об этом: На Сахалине пополнился список жертв COVID-19

03:44 02.07.2021 Владивосток 2 июля отмечает 161-й день рождения. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и и. о. главы города Константин Шестаков поздравили горожан с праздником и возложили цветы к монументам и памятникам. Читайте также: Владивосток скромно отмечает 116-й день рождения

04:49 02.07.2021 В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 256 (238 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 124 человека, не справились с болезнью четыре пациента, днём ранее скончались пять. Читайте подробнее: В Хабаровском крае за сутки выявлено более 250 новых носителей коронавируса

04:56 02.07.2021 Люди, страдающие аллергией, реже заболевают COVID-19, 1 июня заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. Он отметил, что такие выводы были сделаны учеными на основании наблюдений за пациентами в течение полутора лет. «От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — сказал эксперт, слова которого цитирует РИА Новости. Читайте подробнее: Ученый назвал аллергиков более защищенными от COVID-19

05:20 02.07.2021 До форума «Технопром-2021», который пройдёт в Новосибирске, осталось 55 дней. Из-за коронавируса он пройдёт в смешанном формате при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер. Об этом заявила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Об этом: На «Технопром» будут пускать только при наличии отрицательных ПЦР-тестов

05:55 02.07.2021 На Чукотке расширили меры поддержки для вакцинированных от COVID-19 жителей старшего возраста. Теперь выплату в 2 тыс. рублей могут оформить люди старше 50 лет. Об этом: На Чукотке для вакцинированных от COVID-19 расширили меры поддержки

06:00 02.07.2021 В Ульяновской области снизилось суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: Из-за COVID-19 под наблюдение попали 10 тыс. жителей Ульяновской области

06:08 02.07.2021 Специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области проверили инфекционный госпиталь в Кольцово. Стационар клинической районной больницы № 1 работает как инфекционный госпиталь с 23 июня. Он рассчитан на 200 мест и сегодня заполнен практически полностью. Под палаты оборудовали столовые, сестринские, кабинеты реабилитации и физиотерапии, сообщили в минздраве. Читайте подробнее: Инфекционный госпиталь в новосибирском Кольцово почти полностью заполнен

06:09 02.07.2021 В Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 191 228 жителей. Читайте также: Темпы вакцинации в Ульяновской области выросли в 1,6 раза

06:17 02.07.2021 Новосибирская область получит средства на выплаты за неиспользованный отпуск медикам, работающим в «красной зоне». Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков. «Принято решение направить на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам — 49,6 млн рублей, социальным работникам — 14 млн рублей. Это поддержка тем, кто работает в «красной зоне» — за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку», — отметил он. Читайте подробнее: На оплату отпусков и компенсацию за них новосибирским врачам выделят 49 млн

06:20 02.07.2021 В Ульяновской области с учётом роста числа желающих сделать прививку от COVID-19 продлили работу пункта вакцинации в центральном МФЦ. Читайте подробнее: В Ульяновске продлили работу пункта вакцинации в МФЦ

06:43 02.07.2021 В Ульяновской области продолжается вакцинация сотрудников детских и пришкольных лагерей. Об этом: В ульяновских пришкольных лагерях вакцинацию прошли 70% работников

06:45 02.07.2021 На Сахалине больные COVID-19 пожаловались на условия в инфекционном госпитале, который развёрнут на базе гинекологического отделения в Южно-Сахалинске. Пациенты прислали в редакцию ИА Сах.ком фотографии, видео, которые подтверждают их слова. Подробности в материале: «Я здесь умру!» — больные COVID-19 рассказали о госпитале на Сахалине

06:50 02.07.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявили 329 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 45 232. Об этом утром 25 июня сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Об этом: В Бурятии вновь обновлён рекорд по приросту носителей SARS-CoV-2

07:10 02.07.2021 Вакцинация в Новосибирской области. nso.ru.

07:17 02.07.2021 В Югре по причине значительного роста заболеваемости COVID-19 на территории города Югорска и Советского района увеличили число ковидных коек до 134, перепрофилировав родильное отделение под моногоспиталь. Подробности в материале: В Югре под ковидный госпиталь приспособили родильное отделение

07:21 02.07.2021 Правительство Кемеровской области рассматривает возможность введения преференций для представителей бизнеса — за добровольное создание «бесковидных» зон. Об этом «ТАСС» сообщил заместитель председателя правительства региона по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко. Читайте также: В Кузбассе бизнесмены могут получить преференции за «бесковидные» зоны

07:29 02.07.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 июля 2021 года, тяжелобольных насчитывается 377 (+9 за последние сутки), из них 149 подключены к аппаратам ИВЛ (+6 за последние сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3456 человек, причём десять из них добавили за последние сутки. Читайте также: На Алтае растёт число тяжелобольных с COVID-19

07:35 02.07.2021 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 2 июля 2021 года от коронавируса привились 350 580 человек (+ 8670 за сутки). Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привили более восьми тысяч человек

07:37 02.07.2021 В Нижнем Тагиле Свердловской области запрещены все массовые мероприятия. Ограничение действует с 1 июля, сообщили журналистам в мэрии. Подробности в материале: На Урале из-за коронавируса запрещают массовые мероприятия

07:39 02.07.2021 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 июля, за прошедшие сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 170 случаев. Об этом: В Кузбассе за сутки шесть пациентов стали жертвами коронавируса

07:41 02.07.2021 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2899 человек, причём за минувшие сутки их вновь оказалось весьма много — 23 погибших. Также, судя по данным оперативного штаба на 2 июля 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 74 898 человек (+302 за минувшие сутки). Об этом: В Приангарье поставлен рекорд по приросту заболеваемости COVID-19

07:43 02.07.2021 За последние сутки в Хакасии подтверждён 151 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили 2 июля в республиканском правительстве. Подробности в материале: В Хакасии растёт число ковид-пациентов на ИВЛ

07:47 02.07.2021 Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Петербурге по коронавирусной инфекции ввёл временные правила посещения самого Исаакиевского собора и находящегося в структуре учреждения храма Спас на Крови. Читайте подробнее: В Исаакиевском соборе и Спасе на Крови изменили режим из-за коронавируса

07:58 02.07.2021 В Хакасии скончались ещё 11 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 2 июля в правительстве республики. Читайте подробнее: Ещё 11 пациентов с COVID-19 скончались в Хакасии

08:00 02.07.2021 В Бурятии за последние сутки выявлено 329 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 45 232. Подробности в материале: В Бурятии число случаев заражения коронавирусом превысило 45 тысяч

08:08 02.07.2021 В Пермском крае за месяц врачи вылечили более 3 тысяч пациентов с COVID-19 и пневмониями. Об этом сообщает краевой минздрав. В июне от коронавирусной инфекции излечился 3391 человек — пациенты COVID-центров и проходившие лечение амбулаторно. За последние сутки, 1 июля, от болезни оправился 201 пермяк. Общее число выздоровевших от COVID-19 прикамцев достигло 55 192. На территории региона развернуто 2882 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, стационарная медпомощь оказывается 1849 пациентам, из них 1389 человек с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. Читайте подробнее: За месяц в Прикамье от COVID-19 вылечили более 3 тыс. человек

08:13 02.07.2021 В Москве больше не записывают на прививку от коронавируса «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» — обе вакцины в столице закончились. Одна из причин заключается в сложности производства этих препаратов. Свою роль сыграли и те, кто предпочел обзавестись поддельным сертификатом. Созданную с трудом вакцину в таких случаях просто выливают. Цитата tv360.

08:15 02.07.2021 В Ростовской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда предприятий и организаций. Это следует из постановления за подписью временно исполняющего обязанности главного санитарного врача региона Анатолия Конченко. Подробности в материале: В Ростовской области подписан документ об обязательной вакцинации

08:20 02.07.2021 В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего с начала года подтверждено более 2 тыс. случаев инфицирования. Читайте подробнее: В Туве выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2

08:22 02.07.2021 В Забайкальском крае, где ежедневно стали выявлять более 300 новых носителей коронавируса, решили приостановить диспансеризацию и профилактические осмотры населения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, запрет будет действовать до 30 июля в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Читайте подробнее: В Забайкалье приостановили диспансеризацию и профосмотры

08:22 02.07.2021 В Пензенской области за минувшие сутки скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 17 человек. С начала пандемии в регионе по состоянию на 2 июля зарегистрировали 1080 смертей от COVID-19. Читайте также: В Пензенской области жертвами COVID-19 за сутки стали 17 человек

08:30 02.07.2021 За сутки в Приморье выявлено 190 (175 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, пять человек скончались, днём ранее — четыре. На 2 июля лаборатории выдали с начала пандемии 47 247 положительных тестов. Не справились с болезнью 794 приморца. Подробности в материале: В Приморье разворачивают дополнительные койки в ковидных госпиталях

08:34 02.07.2021 Термометрия. Николай Хижняк © ИА REGNUM.

08:36 02.07.2021 С 1 июля вступил в силу указ главы Якутии Айсена Николаева о создании «свободных от коронавируса» предприятий. Об этом: В Якутии появились первые свободные от COVID-19 точки общепита

08:40 02.07.2021 В Забайкальском крае, где ежедневно стали выявлять сотни новых носителей коронавируса, принято решение продлить и усилить действия введенных ранее ограничительных мер (работа кафе и ресторанов, игровых комнат и танцплощадок). Читайте также: В Забайкалье вводят новые карантинные ограничения для бизнеса

08:42 02.07.2021 Роспотребнадзор Тувы списал массовую вспышку коронавируса в детском лагере «Байлак» на халатность начальства и врачей. Там заразились 68 детей. Цитата tayga.info.

08:43 02.07.2021 Жители Алтайского края рассказали о дефиците вакцины от коронавируса, передает news_amic. Чиновники пообещали новую поставку 3 июля.

08:45 02.07.2021 Пикет против принудительной вакцинации от коронавируса пройдет в Барнауле. Организаторы заявили, что население «не скот какой-то», чтобы его заставлять делать прививку. Они просят чиновников воздействовать на людей «убеждением и стимулирующими мерами». Мэрия согласовала мероприятие. Цитата tayga.info.

08:48 02.07.2021 На прямой вопрос — будет ли локдаун, источники в правительстве Иркутской области говорят: «Локдаун вряд ли, а вот ужесточение профилактических мер будет — с 10 июля».

08:48 02.07.2021 На территории Тувы закрыты все детские оздоровительные лагеря и началась транспортировка детей по домам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с 25 июня в республике работали 79 лагерей на 2,8 тыс. детей. Читайте также: В Туве закрыты все детские лагеря

08:50 02.07.2021 В Уральском федеральном округе число вакцинированных от коронавируса в среднем составляет более 34%, по России — порядка 32%. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам рабочей поездки в Зауралье полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Читайте также: Вакцинация от COVID-19 на Урале идёт опережающими темпами

08:51 02.07.2021 Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии с жителями региона попросил тех, кто не хочет прививаться от коронавируса, уехать подальше: на дачу, в деревню… «Закрылись, пожалуйста, не прививайтесь, но вы в цепочке распространения вируса не должны появляться. Вы не вакцинированы», — сказал Парфенчиков.

08:53 02.07.2021 В Пензе для стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции начались массовые проверки на соблюдение масочного режима. Ежедневные рейды проходят на транспорте, предприятиях общепита, торговли и сферы услуг. С начала года обследовано 16 029 объектов потребительского рынка. На посетителей торговых объектов за нарушение масочного режима составлено 2618 протоколов об административных правонарушениях. Подробности в материале: В Пензе ежедневно проверяют соблюдение масочного режима

08:56 02.07.2021 Коррекция цен на овощи открытого грунта может произойти в конце июля и начале августа в Башкирии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства. Отмечается, что свою роль сыграла и пандемия: увеличился спрос на мировом рынке на фоне ослабления курса рубля, к тому же подорожала рабочая сила, так как для сбора и предпродажной подготовки урожая в большинстве хозяйств привлекали иностранных рабочих из стран ближнего зарубежья. Об этом: Министр торговли и услуг Башкирии объяснил рост цен на овощи

08:58 02.07.2021 Обстановка с заболеваемостью COVID-19 в Иркутской области обострилась ещё больше. Фельдшер скорой помощи Валентина Монхороева рассказала в Instagram о том, что иркутские больницы не могут принять пациентов с коронавирусом: «Очень много тяжелых больных, которые реально задыхаются, у которых сатурация ниже 80. Отправляют бригаду, а бригада ничего не может сделать, потому что больных некуда везти — мест нет». Читайте подробнее: В иркутских стационарах закончились места для больных с COVID-19

09:00 02.07.2021 Причиной массового заражения коронавирусом в детском лагере «Байлак» в Туве стала халатность персонала. Об этом заявил журналистам представитель регионального Роспотребнадзора Аляна Дажикай. Об этом: В Туве назвали причину вспышки COVID-19 в детском лагере

09:00 02.07.2021 У жителей Приамурья выявили случаи заражения индийским и британским штаммами коронавируса, об этом 2 июля на пресс-конференции рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова. Подробности в материале: В Приамурье выявили индийский и британский штаммы коронавируса

09:06 02.07.2021 Коронавирусная инфекция реже встречается у людей с аллергией. Об этом рассказал 2 июля директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. «От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — сказал Хаитов. Подробности в материале: В ФМБА рассказали о категории людей, реже болеющих COVID-19

09:09 02.07.2021 В Петербурге мошенники освоили торговлю не только поддельными справками с «отрицательными» результатами ПЦР-тестов на коронавирус, но и фальшивыми справками о медицинском отводе от вакцинации. Читайте также: В Петербурге мошенники торгуют фальшивыми медотводами от вакцинации

09:16 02.07.2021 Первые беременные женщины привились на Сахалине от COVID-19 после того, как в России с 1 июля беременность исключили из списка противопоказаний для вакцинации. Об этом: Беременные женщины начали прививаться от COVID-19 на Сахалине

09:17 02.07.2021 В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировали еще 162 случая заражения коронавирусом. Пневмония диагностирована у 102 пациентов, с признаками ОРВИ — 49 человек, у 11 пациентов — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 2 июля зарегистрировано 66 575 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 63 211 человек, за сутки — 118 пациентов. От COVID-19 скончались 1340 саратовцев. Об этом: В Саратовской области выявили 162 новых случая заражения коронавирусом

09:18 02.07.2021 Спад текущей волны коронавирусной инфекции ожидается в середине июля, а новый подъём заболеваемости возможен уже в сентябре. Об этом основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил 2 июля ТАСС. «Эпидемии развиваются волнами, после роста всегда идет спад. Я надеюсь, что текущая волна пойдет на спад к середине июля», — сказал Исаев. По его словам, заболеваемость снова вырастет в середине осени, а начнётся новая волна в конце сентября. Как раз к четвёртой волне сформируется иммунитет, если сейчас пройден первый этап вакцинации. Читайте также: Эксперт ожидает спада COVID-19 в июле и подъёма — в сентябре

09:19 02.07.2021 В Ярославской области запретят обслуживать покупателей без масок. Об этом сообщает правительство региона. Область вводит новые коронавирусные ограничения из-за роста числа заболевших. Подробности в материале: В Ярославской области не будут обслуживать покупателей без масок

09:20 02.07.2021 Компьютерная томография. Александр Куликов © ИА REGNUM.

09:20 02.07.2021 Власти Башкирии отложили запрет на посещение ряда общественных мест без прививки или ПЦР-теста по просьбе бизнеса. Мера начнет действовать с 12 июля.

09:21 02.07.2021 В Ингушетии введены новые ограничительные меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Среди них в том числе рекомендации руководителям предприятий о переводе части своих сотрудников на удаленный режим работы и обеспечение вакцинации не менее 60% работников до 1 августа 2021 года. Подробности в материале: В Ингушетии обязали привить не менее 60% сотрудников

09:23 02.07.2021 На Сахалине распространяются три штамма коронавируса — индийский, британский и уханьский, об этом на пресс-конференции 2 июля рассказал заместитель председателя правительства островного региона Владимир Ющук. Об этом: На Сахалине распространяются три штамма коронавируса

09:25 02.07.2021 В Смольном напомнили жителям Санкт-Петербурга, каким образом гражданам, отправляющимся в поездки по стране, проверить их статус о вакцинации от COVID-19 и получить подтверждающий QR-код. В самой Северной столице система использования таких кодов пока не введена. Читайте также: Петербуржцам напомнили, как получить QR-код для поездок по стране

09:27 02.07.2021 Актера и музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ, пишет РБК. Его жена назвала состояние артиста «крайне тяжелым». Накануне он оказался в реанимации с коронавирусом и поражением 87% легких.

09:30 02.07.2021 В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 202 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили уже 66 656 заразившихся. Выздоровели 61 349 пациентов. Читайте также: В Челябинской области выявили уже более 200 ковид-пациентов за сутки

09:38 02.07.2021 Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса развернули в торговом центре «Горизонт» города Пензы. Также вакцинацию можно пройти в ТЦ «Леруа Мерлен», «Терновский куст», «Коллаж». Возобновил свою работу пункт вакцинации в торговом центре «САНиМАРТ». Читайте также: В Пензе ещё в одном торговом центре открыли пункт вакцинации от COVID-19

09:39 02.07.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 2 июля выявили 104 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 103 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 35 956 случаев. Читайте также: В Удмуртии подтвердили 104 новых случая заражения коронавирусом

09:41 02.07.2021 Более 300 коек для лечения COVID-19 дополнительно развернули в Иркутской области. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает минздрав Приангарья. Отмечается также, что 170 коек открыли в госпитале на базе Ангарского перинатального центра. В нём накануне уже развернули 130 коек. Помимо этого, с 5 июля начнут работать 100 коек для лечения коронавирусной инфекции II типа в санатории «Юбилейный» в Братске и 60 коек в МАНО «Лечебно-диагностический центр». Читайте подробнее: В Приангарье развёрнуты ещё 300 коек для лечения больных с COVID-19

09:42 02.07.2021 Коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в течение трех-четырех месяцев в Башкирии. Об этом 1 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в формате «Здравчас» в республиканском правительстве. Хабиров отметил, что в республике фиксируется определённый рост заболеваемости COVID-19, при этом руководство региона контролирует ситуацию. Подробности в материале: В Башкирии дали прогноз по формированию коллективного иммунитета

09:43 02.07.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 505 человек. Читайте подробнее: В Удмуртии за сутки от COVID-19 скончались три человека

09:47 02.07.2021 По факту торговли ковидными справками в Петербурге и Ленобласти возбудили три дела. Поддельную справку об отводе от вакцинации продавали за 1,8 тыс. рублей.

09:47 02.07.2021 Мобильный пункт вакцинации в ТРЦ Иркутской области. minzdrav-irkutsk.ru.

09:49 02.07.2021 В торговых центрах должна быть организована работа пунктов вакцинации и в выходные дни. Такое поручение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба. Глава региона отметил, что вопросы по работе прививочных пунктов, наличию вакцины отмечены в обращениях жителей по ситуации с короновирусной инфекцией и медицинской сфере в целом. Данные по ним собрал Центр управления регионом (ЦУР).

09:50 02.07.2021 Вакцинированным россиянам предложили давать дополнительные дни отпуска. Идею высказал Виталий Милонов, отметив, что нужно повысить доверие населения к российским прививкам и создать благоприятные условия для вакцинации. «В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации», — обратился депутат к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

09:54 02.07.2021 В каких российских регионах введена обязательная и «рекомендательная» вакцинация. В том или ином формате обязательная вакцинация от коронавируса введена в следующих российских регионах: 📍Москва 📍Московская область 📍Санкт-Петербург 📍Ленинградская область 📍Кемеровская область 📍Сахалинская область 📍Тульская область 📍Тверская область 📍Ненецкий автономный округ 📍Мурманская область 📍Нижегородская область 📍Краснодарский край 📍Республика Саха (Якутия) 📍Калужская область 📍Калининградская область 📍Магаданская область 📍Бурятия 📍Хакасия 📍Республика Алтай 📍Брянская область 📍Забайкальский край 📍Псковская область 📍Курская область 📍Тамбовская область 📍Смоленская область 📍Карелия 📍Амурская область 📍Ростовская область Регионы, где положение о вакцинации носит «рекомендательный» характер: 📌Ивановская область 📌Саратовская область 📌Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 📌Крым 📌Ингушетия (до 60% сотрудников организаций) 📌Пермский край (до 60% сотрудников организаций) В Башкирии обязательная вакцинация пока не введена, но губернатор Радий Хабиров потребовал, чтобы до 2 июля в регионе были вакцинированы от коронавируса 60% госслужащих. В Севастополе, Оренбургской и Вологодской областях обязательной вакцинации подлежат госслужащие. В Хабаровском и Камчатском краях — вахтовые рабочие. В Курганской области обязательную вакцинацию ввели для медиков и социальных служащих. В Свердловской области вопрос обязательной вакцинации рассматривается. Аналогичная ситуация в Новосибирской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае. В Костромской области больницы будут принимать на плановую госпитализацию только привитых пациентов. На Ямале пускать в регион граждан без местной прописки будут только при наличии результата ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о полной вакцинации. А на Чукотке заявили, что вводить обязательную вакцинацию пока не планируют, но намерены ввести ряд мер, чтобы «простимулировать» жителей делать прививки. В Астрахани обяжут вакцинироваться работников некоторых сфер. Губернатор Игорь Бабушкин уже поручил чиновникам провести работу по организации вакцинации работников органов государственной власти в ближайшие две недели. Цитата канала Gubery.

09:56 02.07.2021 Ялта открывает часть пляжей, закрытых две недели назад из-за паводка, купаться теперь можно на побережье от Фороса до Алупки — мэр.

09:57 02.07.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 июля прививку от коронавируса сделали 197 437 человек. Второй компонент препарата получили 143 635 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: Почти 144 тыс. жителей Удмуртии завершили вакцинацию от COVID-19

10:02 02.07.2021 Власти Петербурга готовятся вакцинировать от коронавируса более 400 тыс. трудовых мигрантов, работающих в городе. Гастарбайтеров планируют прививать новой однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», уже одобренной для гражданского оборота в РФ. Читайте также: Более 400 тыс. мигрантов в Петербурге планируют привить от коронавируса

10:06 02.07.2021 Объявления локдауна в Забайкалье из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией пока не ожидается. Об этом 2 июля в прямом эфире сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Денис Рысев. Он также отметил, что ему ничего не известно о закрытии края, и уточнил, что таких планов не было.

10:07 02.07.2021 Лишь 0,17% жителей Самарской области, которые завершили вакцинацию от COVID-19, заболели и перенесли эту болезнь в более легкой форме. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Сообщается, что данный вопрос обсуждался на пресс-конференции в областном минздраве. Подробности в материале: В Самарской области назвали число заболевших COVID-19 среди вакцинированных

10:07 02.07.2021 Медик в защитном костюме. 75.ru.

10:09 02.07.2021 Заместитель губернатора Забайкальского края Андрей Гурулев: «Предлагаю обьявить локдаун и не мучиться. Всю бюджетную сферу (кроме здравоохранения и социальной защиты) отправить на удаленку на 10 дней».

10:10 02.07.2021 Коронавирусом переболели более 10% жителей Москвы — эаммэра.

10:14 02.07.2021 В Бурятии за сутки зарегистрировано 20 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались три человека в возрасте до 65 лет. Подробности в материале: В Бурятии ещё 20 человек стали жертвами COVID-19

10:15 02.07.2021 В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 78 человек, сообщает региональный оперштаб 2 июля. Это на семь случаев заражения больше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Калмыкии выявили 78 новых носителей коронавируса

10:15 02.07.2021 Краснодарский губернатор заявил, что после введения новых ограничений в отелях региона отменяются не более 10% бронирований.

10:15 02.07.2021 Основной причиной новой вспышки заболеваемости ковидом в Москве является новый штамм коронавируса — власти.

10:16 02.07.2021 Данные о 90%-ном падении выручки рестораторов Москвы преувеличены, сообщил 2 июня президент МТПП Владимир Платонов. «В первые дни в интернете появились сообщения, что оборот московских предприятий общепита упал чуть ли не на 90%. Однако консультации с бизнесом говорят о том, что убытки преувеличены», — сказал он. Читайте подробнее: «Убытки преувеличены» — о снижении оборота рестораторов Москвы

10:18 02.07.2021 Госпитализированного с COVID-19 рок-музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом РИА Новости заявила его супруга Ольга. «Состояние крайне тяжелое», — сказала Ольга. Читайте подробнее: Музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

10:23 02.07.2021 В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 2 июля. Об этом: В Калмыкии скончались ещё два ковид-пациента

10:25 02.07.2021 Дирекция единого заказчика минздрава Московской области по схеме закупки у единственного поставщика приобрела крупную партию лекарства фавипиравир, которое используется для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сумма сделки превысила 72,7 млн рублей. Исполнителем по ней является АО «Фармстандарт», главой совета директоров и основателем которой является Виктор Харитонин — фигурант рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2021». Партию лекарства от коронавируса закупили у миллиардера из списка Forbes?

10:26 02.07.2021 Оперативный штаб по борьбе с ковидом в Петербурге отчитался о новых рекордах суточного тестирования на коронавирус. Подробности в материале: Более 45 тыс. человек проверили на коронавирус в Петербурге за день

10:30 02.07.2021 Вакцинация против COVID-19 продолжается на предприятиях Иркутской области. На сегодняшний день в регионе для увеличения охвата населения вакцинацией в медицинских организациях работают 113 выездных мобильных прививочных бригад. Они выезжают на предприятия, в садоводства и торговые центры. С начала прививочной кампании в садоводствах вакцинировано 1645 человек, на предприятиях — 20 217 человек, в ТЦ порядка 4500 человек. Напомним, во время прямой линии 30 июня президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация не должна быть принудительной. Однако руководители предприятий в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в трудовых коллективах проводят разъяснительную работу о необходимости иммунизации от корнавируса.

10:30 02.07.2021 Вакцинация против коронавируса. Новосибирская область. nso.ru.

10:31 02.07.2021 Лидер группы «Воскресение» госпитализирован с коронавирусом. Как сообщает breakingmash, Алексей Романов чувствовал себя нехорошо с 21июня — кашлял, появилась одышка. Потом он получил положительный результат ПЦР-теста. Госпитализировали его после того, как сатурация упала до 92%, а музыканту стало совсем плохо. У него диагностировали двухстороннюю пневмонию. Сейчас Романов находится в московской больнице под наблюдением медиков. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

10:41 02.07.2021 Министерство промышленности и торговли России призвало металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Подробности в материале: В правительстве призвали металлургов поделиться кислородом с больницами

10:43 02.07.2021 Основной причиной вспышки коронавируса в Москве в июне 2021 года является появление нового штамма. Об этом сообщила 2 июля вице-мэр столицы Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме (МУФ). Читайте подробнее: Ракова назвала главную причину новой вспышки коронавируса в Москве

10:44 02.07.2021 В Республике Карелия впервые с начала пандемии в 2020 году за сутки выявили более 200 инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 215 зараженных, что на 16 случаев больше, чем днем ранее. Читайте также: В Карелии впервые за пандемию выявили более 200 зараженных за сутки

10:44 02.07.2021 В Брянской области 2 июля выявлен 321 новый носитель коронавируса — на одного человека больше, чем сутками ранее, общее количество заражений превысило 45 тысяч. Лаборатории проверили 2666 тестов. Зарегистрировано 13 летальных исходов за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области коронавирус выявлен у 45 тысяч жителей

10:44 02.07.2021 Каждый день тысячи отважных людей стоят на защите нашего с вами здоровья. В госпиталях, больницах, поликлиниках и лабораториях. Делают операции, ездят на вызовы и осмотры, консультируют и проявляют участие, пропуская чужую боль через себя. [[[video-0]]] На фото — рука врача ультразвуковой диагностики, только что выполнившего 30 исследований у пациентов в ковидном корпусе НИИ Склифосовского. Взгляните, задумайтесь и поблагодарите медиков. Цитата канала stopcoronavirusrussia.

10:46 02.07.2021 Глава Роспотребнадзора Попова поблагодарила Собянина и Ракову за «спасение Москвы».

10:47 02.07.2021 В Югре за последние сутки ко 2 июля выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Это на три случая больше, чем сутками ранее. Об этом: В Югре за сутки коронавирус выявили у 132 человек

10:47 02.07.2021 Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве в 6 раз выше по сравнению с показателем по стране — Попова.