Варшава, , 16:35 — REGNUM На Западе наблюдается разрушений семейных ценностей и института семьи как такового, и в Польше важно предотвратить эти процессы. Об этом 1 июля заявил польский политолог Роберт Текиели в эфире Polskie Radio 24.

«В Польше официально зарегистрировано всего 1 600 человек с расстройствами половой идентичности. Это очень небольшая группа людей. Поэтому мы должны спросить себя, можем ли мы поставить этих людей на роль тех, кто должен устанавливать стандарты поведения для 30 миллионов поляков? Я думаю, нет. А на Западе именно такая ситуация и происходит, поэтому нам важно предотвратить этим процессы», — отметил Текиели.

По словам политолога, польское руководство намерено сопротивляться указанным процессам, но у него слишком мало способов для такой борьбы.

«Культурное господства во всем мире у Запада. Они задают тренды. Поэтому нам нужно рассчитывать разве что на благоразумие нашего населения», — заключил эксперт.