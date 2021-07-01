Варшава, , 16:33 — REGNUM 1 июля глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик во время пресс-конференции сообщил, что не исключает введения выплаты гражданам денег за вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«В правительстве рассматривают возможные выплаты. Но это станет возможным только в следующем и четвертом квартале текущего года. Мы еще будем следить за ситуацией с распространением коронавируса, новых штаммов. Но введение выплат в целом возможно, чтобы побудить население активнее вакцинироваться», — заявил Дворчик.

Чиновник также напомнил, что к настоящему времени полностью прошли вакцинацию более 12 миллионов граждан, что составляет около трети от всего населения. В Варшаве планируют завершить вакцинацию всех желающих до конца текущего лета, после чего стимулировать пройти вакцинацию среди тех, кто не изъявил такого желания сам.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве одной из мер по стимулированию вакцинации в Польше приняли розыгрыш призов среди вакцинированных граждан.