Минск, , 16:33 — REGNUM Противостоять дезинформации и «более предметно заниматься молодежью» призвал 1 июля Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Нам нужно укреплять союзные средства массовой информации. Усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете, — поведал Лукашенко. — Вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере».

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Лукашенко отметил возрастающую роль СМИ в сопровождении политических, экономических и интеграционных процессов. Он также указал, что Белоруссии и России надо более предметно заниматься молодежью, сказано в официальном сообщении.

«Реально сделать молодежную политику одним из главных приоритетов Союзного государства», — сообщил Лукашенко. он анонсировал обсуждение этого вопроса с Владимиром Путиным на предстоящем заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

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По мнению руководителя постсоветской республики, необходимо растить созидающую молодежь — патриотов и творцов, которые связывают с родной землей свою судьбу и судьбы детей, создавать для них новые перспективы в союзном образовательном пространстве. Читайте аналитику сюжета: Нациестроительство в Белоруссии