Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Пала представителей США проголосовала, 222−190, за создание избранного комитета для расследования беспорядков 6 января в Капитолии. Ранее Сенат блокировал создание независимой двухпартийной комиссии, сообщает The Washington Post.

Для создания избранного комитета Палате представителей не нужно одобрение Сената. Комитет будет собран из 13 членов Конгресса, назначенных спикером Палаты представителей Ненси Пелоси.

На данный момент неизвестно, кого именно выберут.

Напомним, ранее сенаторы-республиканцы заблокировали создание двухпартийной комиссии, которая должна была расследовать обстоятельства погрома в здании Капитолия 6 января. Сенат получил 54 голоса «за» и 35 голосов «против». Для создания комиссии нужно было 60 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса США утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.