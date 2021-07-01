Джакарта, , 16:16 — REGNUM Ряд стран ужесточил выдачу разрешения на въезд граждан из Индонезии после всплеска случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия установила новый рекорд — 24 836 случаев заражения коронавирусом и 504 случая смерти от COVID-19 за сутки.

К числу стран, которые ввели запрет для въезда рабочих-мигрантов из Индонезии, относятся Гонконг, Филиппины, Индия, Непал и Пакистан.

Тайвань также требует, чтобы прибывшие из Индонезии прошли двухнедельный карантин.

Правительство Японии ввело более строгие правила для рабочих-мигрантов из Индонезии и Уганды, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Саудовская Аравия начала разрешать путешественникам из 11 стран въезжать в страну, исключая Индонезию.