Санкт-Петербург, 1 июля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Время работы Дворцов бракосочетания, расположенных в центре Санкт-Петербурга — Дворца бракосочетания № 1 на Английской набережной и Дворца бракосочетания № 2 на Фурштатской улице — продлили до позднего вечера. Влюбленные смогут вступить в брак прямо во время белых ночей. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе городского комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Дарья Драй ИА REGNUM Свадебное платье

Летний сезон традиционно является наиболее востребованным периодом для проведения свадебных торжеств в Петербурге. Кроме того, город на Неве считается столицей свадебного туризма: экстерриториальный принцип работы органов ЗАГС позволяет оказать государственную услугу по регистрации брака без привязки к месту жительства гражданина, от чего интерес к проведению свадебных церемоний в Петербурге скаждым годом возрастает. Чтобы удовлетворить ожидаемо высокий спрос, в Смольном было принято решение продлить время работы дворцов до 23:20 мск.

«По итогам июня в вечернее время зарегистрировали браки 357 пар — эта цифра дает нам понять, что услуга довольно востребована», — отметила председатель комитета Оксана Маталина.

С конца июня процедура оформления заявления на вступление в брак на Едином портале государственных и муниципальных услуг значительно упростилась. Теперь заявление за пару может заполнить кто-то один, второму же остается только подтвердить намерения и проверить свои персональные данные.