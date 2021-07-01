Москва, , 16:06 — REGNUM Теряя свой международный политический вес, США начнут действовать всё агрессивнее в ответ на угрозы их пока ещё доминирующему положению в мире. Об этом 1 июля заявил руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенниникова на телеканале «Россия 24».

«Когда Соединённые Штаты входят в состояние кризиса, в каком они сейчас прибывают, их действия становятся более агрессивными. Вы видели, как Дональд Трамп пытался решить эти задачи: и он, как говорят по-американски, пленных не брал в этом случае», — заявила Крашенниникова.

Она отметила, что однополярный мир уходит в прошлое, но американские элиты не собираются сдавать свои позиции.

«Осознание того, что однополярный мир уходит, приходит правящему классу очень тяжело. Это крупный удар по эго этого правящего класса. Ну и, наверное, это самое главное — американский капитал, который выбирает политиков, не намерен без боя сдавать позиции. Капитал всегда требует постоянного увеличения прибыли, и в поддержку претензий этого капитала существует гигантская военная машина США», — указала она.