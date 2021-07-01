Москва, , 16:07 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июля в ходе своего визита в Индонезию будет участвовать в специальном видеосовещании с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом 1 июля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В программу визита включено проведение в видеоформате совместно с главой МИД Индонезии специального совещания министров иностранных дел России и АСЕАН по случаю 30-летнего юбилея российско-асеановских отношений и 25-й годовщины установления полномасштабного диалога нашей страны с десяткой», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе встречи обсудили события в Сирии, Ливии, Афганистане и Карабахе.