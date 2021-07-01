Санкт-Петербург, 1 июля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. 1 июля (12 июля по новому стилю) 1783 года российская императрица Екатерина II издала специальный указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой» Петербурга. С этой даты ведет свою историю труппа Мариинского театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

В ведение театрального комитета входила труппа Российского театра, а также иностранные труппы — итальянская, французская и немецкая, игравшие в Петербурге. А благодаря указу впервые оперное искусство получило официальное признание как самостоятельная область русского театра.

Российскому театру было предписано давать на своей сцене не только драматические произведения, но и оперы, к участию в которых привлекались лучшие «поющие» актеры. Именно с этой даты начинается история труппы Мариинского театра. Первое же здание театра — Большой (Каменный) театр на Карусельной площади — торжественно открылось 5 октября 1783 года представлением оперы Паизиелло «Мир луны».

За 283 года своей истории Мариинский театр подарил миру многих великих артистов: здесь служил выдающийся бас, основоположник российской исполнительской оперной школы Осип Петров, оттачивали свое мастерство и достигли вершин славы такие великие певцы, как Федор Шаляпин, Иван Ершов, Медея и Николай Фигнер, Софья Преображенская. Блистали на сцене артисты балета: Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Галина Уланова, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников. Начинал свой путь в искусство Джордж Баланчин. Театр был свидетелем расцвета таланта гениальных художников-декораторов, таких как Константин Коровин, Александр Головин, Александр Бенуа, Симон Вирсаладзе, Федор Федоровский.