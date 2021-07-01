Белград, , 15:53 — REGNUM С помощью закупок вооружений и в том числе у России, Вооруженные силы (ВС) Сербии укрепляют свою мощь. Об этом 1 июля заявил журналистам сербский президент Александар Вучич.

«На учениях сербской армии люди могли видеть сербское вооружение, и конечно, новое оружие, которое мы купили в России и других странах», — сказал он.

Также Вучич указал, что сербские власти заказали еще много оружия и потому в марте следующего года жители страны смогут увидеть еще более сильные ВС Сербии.

«Я радуюсь, когда вижу нашу все более сильную армию», — добавил президент Сербии.

Отметим, ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС общей стоимостью €75 млн.