Киев, , 15:36 — REGNUM Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины направило предписание главе наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» Клэр Споттисвуд с требованием разорвать контракт с главой компании Юрием Витренко. Об этом сообщила 1 июля пресс-служба ведомства.

«Предписание было составлено после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными кабинетом министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева», — сказано в сообщении.

В правительстве Украины ранее ответили, что для прекращения контракта нужно соответствующее решение наблюдательного совета компании.

Напомним, ранее Окружной административный суд города Киева (ОАСК) приостановил действие аналогичного предписания НАПК.

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