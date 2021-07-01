Ташкент, , 15:34 — REGNUM Агентство по международному развитию (USAID) доставило в Узбекистан 131 тонну продовольственной помощи на сумму $400 тыс., сообщили в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

Продовольственная помощь состоит из смеси овощей и бобовых. Груз планируется распределить среди учреждений здравоохранения и социальной защиты. В США надеются, что помощь охватит 30 тыс. граждан.

Директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит сказала, что помощь направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения республики.

По данным посольства США в Узбекистане, с 2010 года по программе международного партнерства по оказанию продовольственной помощи (IFRP) в республику доставлено 1,3 тыс. тонн помощи.