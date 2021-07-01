Кострома, 1 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Костромская областная дума большинством голосов приняла отчет губернатора Сергея Ситникова о работе правительства региона в 2020 году — ИА REGNUM.

Губернатор Ситников на заседании думы

Основными темами выступления стали борьба с пандемией коронавируса, строительство новых объектов в сфере здравоохранения, школ и детских садов. Обсуждался ремонт дорог, борьба с безработицей, поддержка бизнеса и снижение долговой нагрузки.

Как сообщил депутатам Ситников, в 2020 году в Костромской области была «значительно» переформатирована работа медицинских организаций. На средства резервного фонда были развернуты 966 коек для лечения пациентов с COVID-19, закуплены оборудование, лекарства, СИЗы для медиков и кислородные системы для больных. На эти цели было затрачено 115 миллионов рублей. Ряд предприятий перепрофилировали производство на выпуск антисептиков, пошив противочумных костюмов. В общей сложности их силами было произведено 400 тысяч специальных костюмов, 2 миллиона масок и 26 тысяч литров антисептика.

В 2020 году в Костроме начали строить онкологическую поликлинику. В дальнейшем первичные диагностические центры будут созданы в Галиче и Шарье. Кроме этого федеральный бюджет выделил региону 290 млн рублей на строительство детской и взрослой поликлиник в Костроме. В настоящее время идёт разработка проектов.

В регионе продолжается совершенствование системы дошкольного образования. Для этих целей в Костроме открыли два новых детских сада на 560 мест. Они расположены на улицах Санаторной иПрофсоюзной.В планах возвести ещё два детсада в развивающемся Заволжском районе и костромском посёлке Волжском.

Для поддержки семей с детьми регион ввёл две новые меры — выделение подарочного комплекта с одеждой для новорождённых и выплаты в размере 2 тысяч рублей для родителей первоклассников. Комплекты получили 2,3 тысячи младенцев, финансовую помощь на сборы в школы — 8 тысяч семей.

В период пандемии всем жителям Костромской области, независимо от материального благополучия, начали выделять бесплатные наделы для выращивания овощей. В 2020 году мерой поддержки воспользовалось 140 семей, в 2021 году цифра возросла в два раза. В связи с востребованностью инициативы депутатам предложено рассмотреть вопрос о передаче в безвозмездное пользование земли участникам проекта, которые согласятся обрабатывать наделы на протяжении как минимум 5 лет.

Озвучивая итоги работы администрации региона, губернатор отметил преодоление роста безработицы. В октябре 2020 года численность официальных безработных по сравнению с январём выросла в 8 раз и составила 18 тысяч человек. К концу года количество нетрудоустроенных граждан снизилось на 38%, на сегодняшний день безработица в регионе вернулась к докоронавирусным показателям. По данным на 1 июня 2021 года в Костромской области имеется 3,2 тысячи безработных и 10 тысяч вакансий.

В 2020 году в области выросли объёмы ремонта трасс в рамках региональных программ и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За прошлый год отремонтировано 260 километров дорог, что на 80 км больше, чем в 2019 году.

Индекс промышленного производства в 2020 году снизился на 11,1%. Ряд предприятий модернизировали производства: Буйский химический завод ввел вторую линию по производству микроэлементов, Костромской судомеханический завод начал выпускать пожарные катера, резидент территории опережающего развития Галич — компания «ОРБИТЕКС» запустила пошив товаров для активного отдыха. Объём инвестиций в экономику региона по итогам года составил 26,1 млрд рублей и остался на уровне 2019 года. В 2021 году костромская экономика продолжила восстанавливаться после пандемии. По итогам января-мая 2021 года индекс промышленного производства превысил уровень аналогичного периода 2020 года на 22%.

Долговая нагрузка на региональный бюджет была сокращена на 4,7%. К концу 2020 года её уровень составил 85,4% от налоговых и неналоговых доходов. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет составили 21 миллиард 230 миллионов рублей, что на 5,4% больше, чем в 2019 году. Пятая часть средств — 8 млрд рублей была направлена на реализацию нацпроектов, финансирование дорожной отрасли увеличилось на 13,5%. Дотации муниципальным образованиям выросли на 10,3%.

В заключение выступления Ситников отметил, что регион должен ускориться с вакцинацией от коронавируса и развивать систему первичной медпомощи, чтобы отслеживать влияние инфекции на здоровье людей.