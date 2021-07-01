Рига, , 15:26 — REGNUM 80 лет назад — 1 июля 1941 года — в Ригу вступили гитлеровские войска. Нацистская оккупация длилась немногим более трех лет, но за это время население Риги уменьшилось почти на треть. Об этом оппозиционная партия «Русский союз Латвии» рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

Cообщается, что уже в первые дни оккупации в Риге начались массовые казни: «Нацисты и их пособники убивали евреев, цыган, членов компартии, участников антифашистского подполья, наконец, всех остальных, просто попавшихся, что называется, под горячую руку».

Расстрелянных рижан и погибших советских военнопленных было так много, что в Риге было создано множество массовых захоронений. Ныне наиболее известны захоронения на Румбуле и в Бикерниекском лесу, но они есть и на Югле, и в Межапарке, и в Дрейлиньском лесу, и в ряде других микрорайонов города, говорится в сообщении.

Порой сухие цифры красноречивее и страшнее любых описаний, отметили в «Русском союзе Латвии». Так, по данным статистики, во второй половине 30-х годов в Риге насчитывалось более 350 тысяч жителей. В момент освобождения Риги Красной армией, в 1944 году, — лишь 226 тысяч.

Сталинские репрессии и эвакуация в советский тыл в июне 1941-го тоже повлияли на эту цифру, но не были определяющей причиной такого сокращения численности горожан, считают в «Русском союзе Латвии».

В июле 1941 года нацисты начали в Риге чудовищные репрессии, а в 1943 году стали насильственно призывать жителей в легион Waffen SS. Кроме того, нацисты принудительно отправляли латвийцев на работу в Германию, а в 1944 году вывезли часть рижан в немецкий тыл.

Именно нацистская политика создала предпосылки для массовой трудовой миграции русскоязычного населения в Латвийскую ССР: к моменту окончания войны в Риге остро не хватало специалистов ряда профессий.

Так завершается историческая справка на странице «Русского союза Латвии» в социальной сети.