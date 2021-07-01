Москва, , 15:36 — REGNUM Отношения России и Евросоюза находятся в заложниках у «русофобского подхода младоевропейцев и Польши», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 июля в интервью Первому каналу.

«Что касается отношений Москвы и Брюсселя, то, как мы видим по последним событиям, эти отношения являются заложниками абсолютно русофобского подхода, в первую очередь младоевропейцев и Польши», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что позиция этой стороны достаточно непримирима. Эти же страны постоянно заявляют о некой эфемерной угрозе, якобы исходящей от России. И они же последовательно нагнетают напряжённость.

Так, младоевропейцы и Польша открывают свою территорию для самолётов США и других стран НАТО, размещают американский контингент и инфраструктуру на своей территории, добавил Песков.

Россия, по его словам, отвечает принятием мер по обеспечению своей безопасности. Это не идёт на пользу стабильности, так возникает замкнутый круг. При этом президент РФ Владимир Путин однозначно говорит, что Москва заинтересована в налаживании отношений с Европой и готова к этому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что в своей статье для немецкого издания Die Zeit Путинпослал Евросоюзу позитивные сигналы для установления диалога.

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