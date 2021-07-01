Минск, , 15:21 — REGNUM «Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», — заявил 1 июля Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.

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Лукашенко считает, что перспективной сферой взаимодействия станет дальнейшее развитие промышленной интеграции. Не ссылаясь на ранее заявленные и проваленные пять пилотных интеграционных проектов в промышленности («Росбелавто» и другие), Лукашенко сообщил о принятом решении восстановить предприятия по производству интегральных схем. «Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем», — добавил он.

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«Мы расширяем взаимодействие в исследовании космоса, вместе создаем высокопроизводительные системы обработки информации, наноматериалы, работаем над проблемами медицины и имеем хорошие результаты в этих отраслях. Эффективно сотрудничает с институтами Национальной академии наук Белоруссии Сибирское отделение Российской академии наук, что еще раз доказывает успешность прямых контактов с регионами», - цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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