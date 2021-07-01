Минск, , 15:26 — REGNUM Суверенитет и независимость Украины в настоящий момент «тают», однако в этом виноват не украинский народ. Об этом 1 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии, проходящем в формате видеоконференции.

«Мы видим, как «тают» суверенитет и независимость наших южных соседей. Пусть простят нас южане, но так случилось. И мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды», — сказал он.

Также белорусский лидер добавил, что в результате этого страдают только люди, и потому нельзя допустить «разрыва братских связей между народами».

Кроме того, Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что российский лидер накануне во время «Прямой линии» правильно сказал про украинский народ.

«Украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Но что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшний день в Белоруссии производится достаточное количество вакцины от COVID-19 «Спутник V» по российским технологиям и в случае необходимости белорусская сторона может передать ее России.