Рига, , 15:17 — REGNUM С 1 июля получение посылок из стран, не входящих в Евросоюз, таких как Россия, Китай, Великобритания, США и другие, стало сложнее и дороже. Об этом сообщило латвийское издание Latvijas avize, отметив, что это новшество действует на всей территории Европейского союза.

Даже небольшие покупки в интернет-магазинах, отправленные по почте из таких стран, теперь облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Их получателям придется сначала заполнять таможенную декларацию и уплатить налоги.

Требование уплаты НДС и растаможки товаров, приобретенных в третьих странах, действует на всей территории Европейского союза, поэтому эти правила не удастся обойти, даже если, например, заказать товары на адрес в Литве. Таможенные декларации должны быть поданы также на все товары, полученные по почте или курьером.

Если ценность посылки составляет до 150 евро, в Латвии необходимо будет уплатить 21% НДС, а для более дорогих товаров — также пошлину в соответствии с налоговой ставкой, установленной для кода продукта.

С другой стороны, товары, полученные в качестве подарков, будут облагаться НДС, если их стоимость превышает 45 евро, а подарки дороже 150 евро также будут облагаться пошлиной.