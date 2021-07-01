Минск, , 15:16 — REGNUM России и Белоруссии пришло время выработать совместную цифровую повестку, ориентированную на практику и в этой сфере взаимодействие отстаёт. Об этом 1 июля заявил Александр Лукашенко на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.

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«Хорошим подспорьем для реализации такой повестки должны быть программы Союзного государства, — сказал Лукашенко. — Большинство из них позволяет нам создавать и тиражировать высокотехнологичные материалы и производства. Тем более что сотрудничество белорусских и российских ученых по линии академической науки интенсивно развивается».

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«Ключевая задача — повышение глобальной конкурентоспособности наших стран, что в современном мире практически невозможно без серьезных инноваций. В реальном производственном секторе наших экономик, к сожалению, доля высокотехнологичных производств, динамика ее роста крайне недостаточны», — сказал он.

По его мнению, повышению инновационного потенциала Белоруссии и России будет способствовать переход к созданию цифровых платформ, которые «могут стать ключевыми инструментами цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, одним из перспективных направлений для сотрудничества Лукашенко назвал создание и использование искусственного интеллекта. Он отметил, что многие IT-продукты минского «Парка высоких технологий» могли бы найти применение в России.

«Понятно также, что никто эти технологии нам не даст. Мы должны рассчитывать только на собственные силы и кооперацию. Именно промышленная и научная кооперация видится главным двигателем нашей интеграции», — сообщил Лукашенко. При этом он заметил: «Мы и сами кое-что можем предложить нашим зарубежным партнерам, если они этого захотят. Мы в этот отношении не отстаем».