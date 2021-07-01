Москва, , 15:11 — REGNUM Украина и Россия имеют в целом общую историю. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас общая часть истории, сказал президент Украины. У нас не часть истории, у нас общая история в целом. И, конечно, все-таки русские и украинцы — это один народ, абсолютно один народ, это одна общность. И здесь, наверное, нет смысла нам продолжать обсуждение, тут все очевидно для нас», — сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин уже пишет статью об Украине — она будет опубликована, как только он её завершит: «Думаю, что там будут даны исчерпывающие оценки».