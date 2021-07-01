Минск, , 15:09 — REGNUM Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина и всех россиян за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Белоруссии. Об этом он заявил 1 июля на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.

«Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей, — заявил Лукашенко. — От этого страдают люди. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами».

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«Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Белоруссии, а наш братский союз — это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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