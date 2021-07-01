Москва, , 15:07 — REGNUM Ненависть к русским на Украине будет разрушительной для этого государства. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трагедия заключается в том, что на Украине слишком много русских, чтобы их ненавидеть, и в итоге эта ненависть будет разрушительной для самой страны», — сказал Песков.

По его словам, трагедией является также и то, что украинская молодёжь «воспитывается в духе ненависти к России, в духе ненависти к русским».