Тбилиси, , 15:09 — REGNUM Отставка Тамар Жвания с поста председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии является свидетельством того, что её не смогли защитить члены правящей партии «Грузинская мечта». Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 1 июля заявил журналистам основатель партии «За Грузию» Георгий Гахария.

Он отметил, что парламентские выборы 2020 года в Грузии были легитимными, и их признало международное сообщество, но представители правящей партии не отстояли эту позицию.

«Грузинская мечта» не смогла своей беспомощностью защитить результаты этих выборов, точно так не смогла защитить председателя избирательной комиссии», — сказал Гахария.

По словам бывшего премьер-министра, он уверен, что члены «Мечты» якобы способствовали отставке Жвания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». В апреле 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. 30 июня Жвания заявила об отставке.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначение главы ЦИК Грузии будет сложно согласовать с оппозицией – депутат