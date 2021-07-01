Ярославль, 1 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние двое суток ярославцы отдали телефонным мошенникам 3 миллиона 200 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

УМВД по ЯО

Суммы переведённых денег разнятся — от 15 тысяч рублей до 1 миллиона. Сейчас по 8 поступившим заявлениям возбуждены уголовные дела, ещё по 5 идут проверки.

«Так, женщине 1975 г.р., жительнице г. Ростова Великого, позвонила неизвестная, представилась сотрудником крупного банка и под предлогом отмены операции по оформлению кредита со стороны неизвестных лиц убедила снять личные сбережения в сумме 367 тысяч рублей, а кроме этого, оформить онлайн-заявку на получение кредита на сумму 950 тысяч рублей. После того, как потерпевшая выполнила все указания мошенников, они убедили ее все полученные денежные средства перевести на перечисленные абонентские номера телефонов. В результате произведенных действий потерпевшая лишилась более 1 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе МВД.

Также обращения поступали из Дзержинского, Заволжского, Фрунзенского, Кировского районов Ярославля и Гаврилов-Ямского района.