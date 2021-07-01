Москва, , 15:08 — REGNUM С наступающим Днем независимости Белоруссии поздравил жителей республики президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 1 июля в ходе пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии, проходящем в формате видеоконференции.

Как напомнил Путин, форум регионов двух стран проходит в канун Дня независимости Белоруссии, который отмечается 3 июля, в день освобождения в 1944 году города Минска от немецко-фашистских захватчиков.

«Пользуясь случаем, хотел бы от души поздравить наших коллег, друзей, весь братский белорусский народ с предстоящим главным государственным праздником», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему понравились слова российского лидера Владимира Путина об Украине, сказанные президентом РФ накануне, во время «Прямой линии».