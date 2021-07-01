Москва, , 15:08 — REGNUM Закон, расширяющий полномочия Фонда защиты прав дольщиков для более эффективной помощи пострадавшим гражданам, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 1 июля на официальном портале правовой информации.

Федеральный фонд в соответствии с новым законом становится техническим заказчиком, который контролирует работу региональных фондов защиты прав дольщиков по завершению долгостроев.

Фонд дольщиков также сможет привлекать средства дольщиков без счетов эскроу. Условие для этого — обязательное банковское сопровождение для исключения злоупотреблений.

Документ уточняет основания для исключения долгостроев из единого реестра проблемных объектов. Также в нём затронуты ситуации, когда строительство на землях фонда ограничено законодательством или когда проблемные объекты нельзя достроить или продать.

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