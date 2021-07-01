Киев, , 15:07 — REGNUM Формат участия США в переговорах по Донбассу станет ключевой темой встречи президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 июля в интервью изданию Liga.net.

«Я пока не знаю, выйдем мы из встречи уже с готовым ответом о том, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования…, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить», — сказал чиновник.

Кулеба отметил, что главной задачей является поиск формата, «который будет давать максимальный результат». Максимум, который украинская сторона ждёт от этих переговоров — это сделать «новый шаг» в сферах безопасности и обороны, инвестиций и торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что не верит в полноценное включение США в процесс переговоров по Донбассу. С его точки зрения идеальной мерой было бы назначение спецпредставителя США на Украине.

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