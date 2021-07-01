Москва, , 14:59 — REGNUM В список государств, недружественных по отношению к России, не будет включено большое число стран. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По списку все очевидно. Конечно же, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого количества государств», — сказал Песков.

По его словам, данный документ — это перечень «тех государств, которые действительно переходят границы разумного в недружественности к Российской Федерации».