Москва, , 14:54 — REGNUM Капитан британского эсминца действительно «нажал себе кнопку» и собрался с мыслями, чтобы покинуть территориальные воды России. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ. Капитан, как Путин показывал, все-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями в какой-то момент», — сказал Песков.

По его словам, если бы капитан судна этого не сделал, то «очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жестко, по уставу, решительно».