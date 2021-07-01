Москва, , 14:51 — REGNUM Украина находится под прямым влиянием напряжённости по периметру российских границ. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украина — не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ», — сказал Песков.

По его словам, для президента РФ Владимира Путина «это является очень большой, глубокой обеспокоенностью»: «Это является, наверное, причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на европейском континенте».

Песков подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений, что Путин понимает всю потенциальную опасность устремлений Украины в НАТО, и в этой связи российское руководство «заранее занимается архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины».