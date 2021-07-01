Тбилиси, , 14:54 — REGNUM Основатель партии «За Грузию», бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария исключил возможность союза с партией «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», бывший глава правительства 1 июля заявил журналистам.

Политические оппоненты Гахарии из правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что он мог вступить в сговор с основателем ЕНД, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Хочу сказать во всеуслышание, что партия «За Грузию» не обсуждает и не может обсуждать какой-либо альянс с «Национальным движением». Такова наша политическая позиция», — сказал Гахария.

Бывший премьер-министр добавил, что сообщения в СМИ о его возможных встречах с Саакашвили являются «фейками», которые распространяют якобы по заказу «Грузинской мечты».

Напомним, ранее телеканал «Рустави 2» опубликовал материал, где говорилось, что Гахария в Вашингтоне якобы поселился в том же отеле, где находился Саакашвили. Журналисты предположили, что между ними была «конспиративная встреча», но доказательств не представили. В «Грузинской мечте» эту информацию назвали подтверждением возможного сговора Саакашвили и Гарибашвили.

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