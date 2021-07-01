Минск, , 14:53 — REGNUM На сегодняшний день в Белоруссии производится достаточное количество вакцины от COVID-19 «Спутник V» по российским технологиям и в случае необходимости белорусская сторона может передать ее России. Об этом 1 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на пленарном заседании Форума регионов России и Белоруссии, проходящем в формате видеоконференции.

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«Мы успешно сегодня работаем, производя в месяц более полумиллиона доз (вакцины «Спутник V»). Это предостаточно для того, чтобы вакцинировать население Беларуси, и при необходимости мы уже в обратном направлении будем способны передавать разлитую вакцину для того, чтобы Российская Федерация могла использовать», — сказал он.

Также Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что российская сторона вовремя поставляет все необходимые объемы вакцин и передала белорусской стороне технологии производства этого препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братской Белоруссии.