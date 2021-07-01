Абакан, , 14:50 — REGNUM В Хакасии — новое назначение. Как сообщили ИА REGNUM 1 июля в республиканском правительстве, Владислав Никонов назначен на должность заместителя руководителя аппарата главы Хакасии с возложением на него обязанностей руководителя аппарата.

К работе Никонов приступил с 1 июля. В его обязанности входят вопросы организации деятельности высшего должностного лица, а также координация деятельности республиканских исполнительных органов государственной власти.

Справка: Владислав Никонов родился в 1972 году. Окончил Иркутский госуниверситет («Психология») и Институт молодёжи в Москве (также по специальности «Психология»). С 2009 года являлся помощником (советником) председателя правительства Хакасии, заведовал отделом по обеспечению деятельности председателя правительства региона. В 2010 году стал заместителем руководителя аппарата Республики Хакасия. С декабря 2010 года по февраль 2014 года был руководителем администрации главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, министром природных ресурсов и экологии Хакасии назначен Владимир Лебедев.

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