Москва, , 14:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают постоянный диалог, сроки их личной встречи будут зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в интервью Первому каналу.

Пока трудно предполагать, когда может произойти очная встреча глав государств, ответил Песков на соответствующий вопрос. Он добавил, что Путин и Си так часто общаются, что отсутствие личной встречи отношения двух стран никоим образом не тормозит. У лидеров есть система связи — «красный телефон».

«Между Москвой и Пекином есть система связи, которая позволяет вести переговоры на высшем уровне с самой высокой степенью секретности», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что рост Китая беспокоит США, но никак не Россию.

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