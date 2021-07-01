Москва, , 14:48 — REGNUM Над зданием Госдумы РФ в Москве будет развеваться лишь российский флаг. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмиитрий Песков.

«Над Государственной Думой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор», — сказал Песков.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы и русские не являются одним народом, поскольку в противном случае над зданием Госдумы развевалась бы жёлто-синяя ткань.