Москва, , 14:47 — REGNUM США будут до последнего держаться за своё положение мирового гегемона, несмотря на объективное ослабление своих позиций. С этим связана и игнорирование американской элитой взвешенного мнения американских же экспертов. Об этом 1 июля заявил руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенниникова на телеканале «Россия 24».

«Действительно, осознание того, что однополярный мир уходит, приходит правящему классу очень тяжело. Это крупный удар по эго этого правящего класса», — заявила Крашенниникова.

«Ну и, наверное, это самое главное — американский капитал, который выбирает политиков, не намерен без боя сдавать позиции. Капитал всегда требует постоянного увеличения прибыли, и в поддержку претензий этого капитала существует гигантская военная машина США», — отметила она.