Сеул, , 14:52 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин вручил 1 июля командующему войсками США в Южной Корее генералу Роберту Абрамсу орден за заслуги в области обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает Yonhap News.

«Это большая честь для меня», — отметил Абрамс.

Известно, что представитель США был удостоен ордена за упорный труд, самоотверженность и вклад в процесс поддержания мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове.

Известно, что 2 июля Абрамс передаст командование Полу Лакамера, ранее возглавлявшего Индо-Тихоокеанское командование вооружённых сил США, и вернётся на родину — штат Северная Каролина.

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Между тем, сегодня, 1 июля, в день образования командования Роберт Абрамс объявил о своей отставке.