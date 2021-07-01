Москва, , 14:46 — REGNUM Россия не ожидает, что США отступят от своей недружественной линии в адрес Москвы, заявил 1 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что выйдет из этого конструктивного характера женевских переговоров, мы пока не понимаем. Мы не склонны носить «розовые очки», — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.

Российские власти отдают себе отчет в том, что США не отступятся от своей стратегической линии — «линии достаточно недружественной в отношении РФ», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что устройство мира примет «более благообразный характер», а отношения России и США нормализуются.

«Я очень рассчитываю на то, что все-таки осознание того, что мир меняется, ‑ и в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов — приведет к тому, что все-таки мировое устройство примет более благообразный характер, а отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки», — сказал Путин во время прямой линии 30 июня.