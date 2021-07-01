Вашингтон, , 15:03 — REGNUM США и Германия ведут переговоры, цель которых — не допустить попадания Украины и других стран Европы в «невыгодное положение» из-за газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая на конференции в Германском фонде Маршалла в Вашингтоне.

Она отметила, что в связи с СП-2 Украина в числе других стран не должна оказаться в невыгодном положении или подвергнуться шантажу.

«То, чего мы можем достичь сейчас, — это разработать эти гарантии безопасности, создать условия, которые позволят завершить строительство. Я рада, что диалог по этой теме был поднят снова», — сказала министр.

По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, инициатором обсуждения подобных гарантий стала канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, ранее Газпром отказался бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы, несмотря на планы по ремонту экспортных газопроводов.

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